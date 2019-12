Die Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare geht in die nächste Runde. Das Update bringt den Spielern heute frische Maps, weihnachtliche Skins und neue Angebote. Ein kleines Geschenk gibt es auch noch.

Was kommt da heute bei Modern Warfare? Mit den sogenannten Seasons wird Call of Duty: Modern Warfare stetig mit neuen Inhalten versorgt. Die laufende Season 1 geht heute in die dritte Woche. Ein neues Update bringt weiteren frischen Content und sogar ein Geschenk für alle Spieler.

Season 1 startete Anfang Dezember und im Laufe dieses Zeit-Abschnitts, der so ungefähr bis Februar läuft, können Spieler einen Battle Pass leveln und weitere Inhalte erwarten. Alle Infos zu Season 1 könnt ihr euch hier holen.

Activision hat auch wieder einen Trailer zum nächsten Season 1 Abschnitt veröffentlicht.

Das steckt im neuen Modern Warfare Update vom 18. Dezember

Wann gehts los? Das Update zum nächsten Season-Abschnitt dürfte so gegen 19 Uhr unserer Zeit auf die Server gespielt werden.

Welche freien Inhalte gibt es? CoD spricht von einigen konkreten Maps, neuen Modi, Koop-Missionen und einem kleinen Geschenk für alle Spieler.

Neue MP-Maps Vacant Shipment

Gunfight Weinachts-Version von Docks Shipment als Gunfight-Map

Spec-Ops 3 neue Koop-Missionen

Neuer Modus Cranked – Ein Team-Deathmatch mit viel Zeitdruck, wer nicht schnell genug ist, wird zerbombt.



Erwartet wird zudem, dass der aktuelle Modus Gunfight: OSP wieder gegen das normale Gunfight ausgetauscht wird, das ist aber noch nicht ganz sicher.

Modern Warfare kommt seit dem Release immer wieder mit neuen Inhalten und Updates, um die Spieler zu motivieren. Der erste Spieler ist sogar so motiviert, dass er mittlerweile 100.000 Kills gesammelt hat, schaut euch an, auf welche Waffen er gesetzt hat.

Was hat es mit dem Geschenk auf sich? Neben dem spielbaren Content, bekommt jeder Spieler noch ein kleines Geschenk von Modern Warfare. Um was es sich konkret handelt, wurde jedoch nicht verraten. Ihr könnt es im „Nur für Dich“-Bereich (Just for You) des Shops finden.

Die Gunfight Map „Docks“ bekommt über die Feiertage einen neuen Anstrich.

War das alles? Modern Warfare spendiert den Spielern ab dem 20. Dezember Double-XP für die Waffen. So könnt ihr vor den Feiertagen noch eine ordentliche Ladung Aufsätze freischalten, bevor die Verwandtschaft euch mit Drohgebärden vom Bildschirm wegzerrt. Nebenbei könnt ihr noch euer Aim verbessern.

Doppelte Waffen-XP 20.12. ab 19 Uhr bis 23.12. um 19 Uhr



Update bringt neue Operator-Bundles – Nikto freischalten

Mit dem Update wird der neue Operator Nikto zum Verkauf stehen. Er ist aber kein Weihnachts-Schnäppchen, 2.400 CoD-Points müsst ihr für den neuen Skin auf den virtuellen Tisch legen.

Der Spec-Ops Operator Zane bekommt ein ganz persönliches Bundle mit speziellen Gegenständen aus dem Nachttisch-Schrank des düsteren Gesellen. Hier werden ebenfalls 2.400 CoD-Points fällig.

Das „Holideadly“-Bundle bietet den Spielern nicht nur ein klasse Wortspiel, sondern auch ein paar weihnachtliche Items zum Ausdruck der weihnachtlichen Stimmung auf dem Schlachtfeld. Mit 1.100 CoD-Point ist das Bundle zwar schon ein wenig günstiger, das sind aber immer noch um die 10 €. Das ist aber immer noch günstiger als die 20,- €, die Modern Warfare für ein Standard-Feature verlangt.

Was haltet ihr von den kommenden Inhalten? Ist irgendetwas dabei, worauf ihr euch besonders freut? Oder lässt euch dieser Content kalt?