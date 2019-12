In Call of Duty: Modern Warfare könnt ihr das neue Update 1.12 für PC, PS4 und Xbox One herunterladen. Es gibt neue Maps, Modi und Bugfixes.

So groß ist das neue Update: Das neue Update 1.12 für Modern Warfare nimmt einiges an Speicherplatz ein. Auf PS4 ist es 10,2 GB groß, auf Xbox One 14 GB und auf dem PC 15 GB.

Dementsprechend viel steckt in dem neuen Update der Season One – hier findet Ihr die wichtigsten Punkte der Patch Notes!

Update 1.12 mit Gunfight und 24/7 Modi

Das sind die wichtigsten Neuerungen: In erster Linie sticht der neue Content des Updates hervor. Wie bereits angekündigt bekommt ihr einiges an neuen Inhalten. Dazu gehören:

Zwei neue Multiplayer-Maps Vacant Shipment



Ein Playlist-Update Vacant und Shipment kommen in den 24/7 Modus Gunfight kehrt zurück

Zwei neue Gunfight-Maps Over-Winter (Winter-Version von „Docks) Shipment

Drei neue Spec-Ops Strongbox Disinform Bomb Squad

Den neuen Multiplayer-Modus „Cranked“ Das Team-Deathmatch unter Zeitdruck ergänzt die bisherigen Multiplayer-Modi

Den neuen Operator „Nikto“

Bug Fixes und Anpassungen

Das verändert sich für euch: Der Patch fixt jede Menge Bugs und führt einige Änderungen ein. Hier findet Ihr die Highlights:

Die Streuung aus der Hüfte für die .357 mit Snake Shot Aufsatz wurde runtergesetzt

Der Rückstoß der Waffen Kar98k, EBR-14 und MK2 Carbine wurde reduziert

Fehler, die Verbindungsunterbrechungen lösen, wurden korrigiert

Care Packages fielen teilweise durch Dächer – und sollten das nun nicht mehr tun

Es gibt ein neues Menü für Trials

Es gibt neue Optionen für den Auto-Sprint, die Ihr jetzt auswählen könnt

Die Schritt-Lautstärke wurde runtergefahren

Dazu kommen viele weitere Änderungen. Die komplette Liste sämtlicher Anpassungen findet ihr auf der offiziellen Infinity-Ward-Seite.