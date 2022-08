Bei Call of Duty: Modern Warfare sieht sich der Twitch-Streamer “MPControlWard” offenbar als begnadeter Schütze. In einem Clip zeigt er seine Treffergenauigkeit in CoD: Modern Warfare und lässt sich feiern: Doch nur wenige Tage danach untersuchen Spieler einen Clip von ihm und glauben: Er nutzt Cheats, eine Kombination aus Aimbot und Wallhack. Twitch bannt ihn daraufhin.

Wo lässt er sich feiern? Der Streamer „MPControlWard“ hat den Partner-Status bei Twitch erreicht und spielt vor allem Call of Duty: Modern Warfare. Er überträgt mit Face- und Handcam, um zu zeigen, dass bei ihm alles mit rechten Dingen zugeht.

Am 19. Juli veröffentlichte er auf Twitter einen Clip: Das Video zeigt knapp 30 Sekunden lang, ein überragendes Aiming in Call of Duty mit Maus und Tastatur: Der Streamer scheint perfekt auf Zielen zu bleiben und ein treffsicherer Jäger zu sein.

Die Überschrift des Clips lautet „Aimbot Reflexes“ – nach dem Motto: Ich ziele so gut, als hätte ich einen Aimbot aktiv, aber es sind nur meine irrsinnig guten Reflexe.

In den Kommentaren wird er für seine überragende Zielgenauigkeit gelobt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Reddit-Nutzer untersuchen anderen Clip, der verdächtig nach Aimbot aussieht

Was ging schief? Am Samstag, dem 6. August, veröffentlichte ein Nutzer des Forums reddit einen Clip des Twitch-Streams und postete ihn im Subreddit Livestreamfails. Er sagte: Der Clip zeige klar, dass der Streamer einen „Aimbot“ nutzt, weil er auf Ziele wechselt, die hinter einer Wand verborgen sind.

Im Clip konnte man dann sehen, dass der Streamer auf Wände oder Häuser zielte und losballerte. Es war offenbar so, dass hinter diesen Wänden immer Spieler waren, die er aber weder sehen noch erreichen konnte (via lsf) .

Auf reddit heißt es:

„Er nutzt einen Flick Aimbot zusammen mit einem Wallhack. Sobald er auf den ersten Feind schießt, schaltet er zu einem Feind um, der hinter dem Gebäude ist. Er steht da für 2 Sekunden und rafft gar nicht, was da los ist, schießt sogar auf das Gebäude und die Wände, läuft dann und sieht genau dort, wo er hingefeuert hat, einen Typen mit 2 anderen hinter der Wand.“

Streamer denkt, er cheatet total heimlich, aber er vergisst ein verräterisches Detail

Twitch bannt den CoD-Streamer für 7 Tage

Wie reagiert Twitch? Wie der Spieler selbst auf Twitter postet, wurde er für das „Cheaten in einem Online-Spiel von Twitch gebannt.“

Er glaubt, er sei hier zu Unrecht für 7 Tage gebannt worden. Das sei offenbar nur ein automatischer Bann wegen des Reddit-Beitrags. Eine Schuld bei sich selbst scheint der Streamer nicht zu sehen.

Außerhalb des E-Sports zählen Shooter-Leistungen heute kaum noch was

Das steckt dahinter: Das zeigt ein Problem von Shooter-Spielern auf Twitch:

Auf hohem Niveau wird starken Spielern häufig unterstellt, sie würden einen Aimbot nutzen. In einigen Fällen stimmt das dann tatsächlich auch.

Dadurch ist es außerhalb eines Profi-Umfelds, wo Cheating genau überwacht wird, extrem schwer, mit starken Aktionen von sich reden zu machen

Denn bei starken Leistungen schwebt immer der Verdacht mit: „Der cheatet doch.“

Call of Duty hat seit Jahren ein großes Cheater-Problem:

CoD: Warzone wirbt damit, wie hart sie einen Cheater bannen – Doch der cheatet weiter