CoD: Warzone wirbt damit, wie hart sie einen Cheater bannen – Doch der cheatet weiter

Activision Blizzard kämpft bei Call of Duty: Warzone gegen Cheater und macht die Erfolge öffentlich. So stellt man heraus, einen speziellen Cheater gebannt zu haben und postet das auf Twitter. Doch wie sich herausstellt: Man hat sich zu früh gefreut. Der Cheater ist weiter aktiv.

So warb Call of Duty mit dem gebannten Cheater: Gestern veröffentlichte Call of Duty: Warzone ein Video auf Twitter. Überdeutlich kam dort die Ankündigung: „Wenn ihr cheatet, jagen wir euch.“

Es hieß:

Bannwellen laufen ständig. Man habe grade erst 100.000 Cheater gebannt

Stärkere Anti-Cheat-Maßnahmen kommen noch 2021 auf den PC

Eine Menge Cheater seien über die Banns nun verärgert

Dann stellte man die Reaktion eines Cheaters besonders heraus und zeigte dessen „echte Reaktion“: „Rushman360“ sagt, er cheate aus Spaß und poste Videos auf TikTok. Aber jetzt mache Call of Duty: Warzone ernst:

„Jeder meiner Accounts ist gebannt. Sogar die, die ich noch gar nicht gespielt habe. Also habe ich einen Hardware-Bann bekommen.“

Der Cheater lobt Activision Blizzard dann ausdrücklich – er schätze das. Die machten jetzt Ernst. Nun würden auch andere Content-Creators ins Spiel zurückkehren.

Der Twitter-Clip war für Call of Duty ein Erfolg: Erhielt 13.580 “Gefällt mir”-Angaben und wurde 529.000 Mal aufgerufen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Cheater macht einfach weiter

Das ist die Überraschung: Wie die Seite PCGamer herausfand, ist der Cheater „Rushman360“ offenbar doch nicht so „hart gebannt“, wie er selbst sagte.

Denn nachdem Activision Blizzard mit ihm geworben hatte, war Rushamn360 wieder auf YouTube zu sehen: In einem Stream heute, am 1. September, der live übertragen wurde, sah man den Spieler erneut in Call of Duty: Warzone, wie er Cheats nutzte (via YouTube).

Wie PCGamer schreibt, hätten er und sein Partner in aktuellen Videos noch offen anerkannt, dass sie Aim-Bots nutzen.

Programmierer zeigt, wie leicht Cheats für CoD Warzone auf PS5 und Xbox gemacht werden können

Activision Blizzard lernt: Trau keinem Cheater

Das steckt dahinter: Activision Blizzard sieht hier, wie schwierig es ist, mit Einzelpersonen zu werben. Denn auch ein Hardware-Bann lässt sich offenbar umgehen, indem man Hardware austauscht. Vielleicht nutzt der Cheater auch besonders raffinierte Programme, um die Hardware zu verschleiern.

Es war offenbar ein Fehler, einem Cheater zu trauen und mit ihm gezielt zu werben. Auch wenn dessen Aussage so gut zur Absicht von Activision Blizzard passt, klar zu signalisieren: “Wir haben euch verstanden, wir greifen hart durch.”

So leicht ist der Kampf gegen Cheater wohl nicht zu gewinnen.

Warum ist Cheating bei CoD Warzone so ein riesiges Thema? Praktisch alle populären Free2Play-Spiele leiden unter Cheatern: Wenn die gebannt werden, erstellen sie sich einfach neue Accounts.

Bei Call of Duty: Warzone ist das Problem besonders krass, weil Activision Blizzard offenbar keinen guten Cheater-Schutz installiert hat. Daher sind die Cheater dort seit dem Release des Battle-Royale-Modus ein riesiges Thema:

„CoD muss das beheben, sonst ist Warzone in einer Woche tot“