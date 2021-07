Programmierer zeigt, wie leicht Cheats für CoD Warzone auf PS5 und Xbox gemacht werden können

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Und auch wenn Cheats auf Konsolen sicherlich nicht in dem Ausmaß auftreten, wie am PC, ist es vor allem wichtig, dass man bei Turnieren mit hohen Preisgeldern sich vor Augen hält, dass es solche Cheats eben doch gibt.

Wie schlimm ist die Lage bei Konsolen-Cheats? Sjas0a32 gab außerdem zu Protokoll, dass er gar kein Experte für AI-Programmierung sei und ein echter Profi wahrscheinlich noch deftigere Cheats in kürzerer Zeit hinbekommen würde. Außerdem sei der Cheat rein zu Demonstrationszwecken erstellt worden. Sjas0a32 will ihn nicht verbreiten und zeigt auch nicht, wie der Cheat erstellt wurde.

Was für ein Cheat wurde entwickelt? Twitter-User und Programmierer Sjas0a32 hat sich mit dem Thema Cheats in CoD Warzone beschäftigt und wollte zeigen, wie gefährdet Konsolen mittlerweile sind. Denn auf der PS5 oder Xbox Series X war man bisher relativ sicher vor den Massen von Betrügern, die auf dem PC oft das Spiel zu Qual werden lassen .

