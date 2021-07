Cheat-Analysten befürchten, dass es in CoD Warzone bald viel mehr Cheater auf PS und Xbox gibt

In CoD Warzone sind auf dem PC massig Cheater unterwegs, aber Konsolen waren relativ sicher. Das könnte sich aber bald ändern. Ein Cheat-Analyst nennt Gründe zur Besorgnis, denn Cheats entwickeln sich weiter.

Was hat es mit den neuen Cheats auf sich? Bisher galten Cheats eigentlich als Probleme der PC-Gamer. Wer auf der Konsole zockte, konnte in CoD Warzone einfach Crossplay abschalten und wahrscheinlich war man dann unter sich und frei von Cheatern. Denn Konsolen-Cheats waren lange Zeit eher eine Seltenheit.

Doch laut dem Cheat-Analysten GamerDoc und seinem Twitter Anti-Cheat-Police-Department würden Cheater verstärkt mit neuen Cheats die Konsolen als sicheren Platz angreifen. In einem Tweet zeigt er als Warnung einen Clip, der gerade in Cheater-Foren kursiert und fast 2 Minuten lang fröhliche Bescheißerei in CoD zeigt.

Konsolen sind kein „Safe Place“ mehr

Wie funktioniert der Cheat? Laut GameDoc soll der Cheat „Maschinelles Lernen“ verwenden, um eine Art Aimbot zu generieren. Der Cheat sendet dann Signale an den Controller, wenn immer ein gültiges Ziel im Sichtfeld erscheint.

Das sei eine fortgeschrittene Form eines Aim-Bots, da man wohl nur noch ganz grob in die Richtung des Ziels zielen muss und die Maschine alles Weitere erledige.

Kann man etwas dagegen machen? In einem anderen Tweet erklärt GamerDoc, dass es durchaus möglich wäre, diese Cheats zu erkennen, aber das sei „eine Heidenarbeit für die Entwickler“.

Es sei also alles andere als einfach, diese neuen Cheats zu erkennen und darauf als Entwickler zu reagieren. Das sei auf dem PC schon lange so, aber jetzt wären die Konsolen an der Reihe und bald kein sicherer Ort mehr, an dem man keine Cheats zu befürchten habe.

Der Analyst betont aber auch, dass er diese Infos auch deswegen verbreite, um vor der kommenden Bedrohung durch Cheater zu warnen. Außerdem wäre CoD nur der Anfang, die Cheats würden sich auf jedes andere Online-Game übertragen lassen.

Besonders arg war es letztens in Destiny 2, dort wurden neue Cheats entdeckt, die selbst Aimbots harmlos erscheinen lassen!