CoD Warzone: Cheater versagt trotz Aimbot – Tausende genießen sein Scheitern

Die schlechte Leistung eines Aimbot-Nutzers bei einem Match in Call of Duty: Warzone sorgt für gute Laune in der Community. Auf Reddit hagelt’s dafür Lacher, Spott und Häme.

Viele Spieler beklagen sich über Cheater und Hacker im Battle Royale Warzone. Selbst die Profi-Szene bleibt davor nicht geschützt. Doch aktuell sorgt ein solcher Schummler eher für gute Laune innerhalb der Community – besser gesagt sein Scheitern. Das scheint so manch einer richtig zu genießen.

„Ich habe es genossen, ihn scheitern zu sehen“

Das wird gerade von vielen gefeiert: Vor Kurzem teilte Reddit-User zimrh auf der Diskussionsplattform einen Clip aus Warzone, wo er einem Aimbot-Nutzer zum Opfer fällt.

Anstatt dann jedoch verärgert das Match zu verlassen, hat er sich das Gameplay des Cheaters in aller Ruhe bis zum Schluss angeschaut und es am Ende nicht bereut. Denn wie er selbst in seinem Thread-Titel sagt, war der Schummler sogar beim Cheaten schlecht und es war ein echter Genuss, ihn am Ende scheitern zu sehen.

Das sehen offenbar auch zahlreiche weitere Spieler so. In knapp 2 Tagen hat der Beitrag bereits über 7.300 Upvotes bekommen. In zahlreichen Kommentaren amüsieren sich Spieler über den Cheater und genießen sein Versagen.

Cheater sind ein dickes Problem in CoD Warzone – Entsprechend wurde das Scheitern des Aimbotters gefeiert

Was hat der Cheater gemacht? Nicht viel – und das Wenige, was er selbst machte, machte er schlecht.

Nachdem zimrh dem Aimbotter zum Opfer gefallen ist, bannte sich der Cheater seinen Weg durchs Match und landete dank des Aimbots zahlreiche Kills auf weitere Entfernungen, wo der Gegner ihn vermutlich nicht einmal sah oder bemerkte.

Doch in den wenigen entscheidenden Situationen, wo tatsächlich etwas eigenes Können von Nöten wäre, stellte er sich nicht sehr heldenhaft und skillvoll an. So ging er fast an seiner eigenen, zu spät geworfenen Granate drauf und biss anschließen bei der im Prinzip ersten direkten Konfrontation ebenfalls fast ins Gras.

Beim 2. direkten Duell machte er im entscheidenden Augenblick einen Fehler und ging dadurch drauf – trotz Aimbot. Er trifft auf einen Feind – mit gerade mal 2 Kills. Doch anstatt sich auf seine Zielsoftware zu verlassen und diesen einfach niederzustrecken, rutscht er und wechselt im Anschluss dann seine Waffe. Das alles kostet ihn wertvolle Sekunden, sodass er dieses Aufeinandertreffen mit dem virtuellen Leben bezahlt und das Match verliert.

Doch seht selbst:

Das sagen andere Spieler zum Cheater: In zahlreichen Kommentaren machen sich User über den Aimbot-Nutzer lustig und erinnern daran, dass Schummelsoftware keine Garantie für einen Sieg sei. So heißt es unter anderem:

„18 Kills mit einem Aimbot in Solos ist einfach nur schlecht. Selbst ehrliche Spieler können das schaffen.“

„Ich meine, selbst mit einem Aimbot ist er einfach nur schlecht. Deinstalliere einfach das Spiel und behalte das letzte Bisschen deiner Videospiel-Würde für dich.“

„Wenn man schon mit Aimbot spielt, aber trotzdem nicht gewinnen kann. Das ist eine der peinlichsten Sachen, die ich je gesehen habe.“

„Ich sehe sowas häufiger. Aimbotter werden gekillt, weil sie so schlecht sind, dass nicht mal Cheaten ihnen helfen kann.“

„Wir haben wenig erwartet, aber mein lieber Mann…“

„Ich hatte ein solch großes Grinsen im Gesicht, als ich sah, wie der Cheater draufging…“

Doch wie sieht es mit euch aus? Hattet ihr schon mal Momente, wo ihr genüsslich über einen Cheater triumphieren konntet oder seine Niederlage so richtig ausgekostet habt – obwohl er euch vielleicht gekillt hat? Gab es Situationen, in denen euch schlechte Cheater oder Hacker statt Frust und Ärger ein Lächeln auf die Lippen zaubern konnten? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

