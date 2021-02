In der Call of Duty: Warzone gibt es mittlerweile über 70 Primärwaffen und es gelten so viele Waffen als stark und spielbar wie nie. MeinMMO zeigt euch die derzeit beliebtesten Schießeisen mit einer kurzen Erklärung und Setup dazu.

Im Battle Royale Call of Duty: Warzone definieren sich starke Waffen oft durch eine ansprechende Mischung aus Stärke und Stabilität. Doch immer wieder passen die Entwickler das „Balancing“ der Waffen an, fügen neue Schießeisen hinzu oder verändern die alten. Damit ihr auf dem Laufenden bleibt, was derzeit Waffen-technisch in der Warzone los ist, findet ihr hier auf MeinMMO die derzeit beliebtesten Waffen der Spieler.

Woher stammen die Daten? Das hier aufgezählte Ranking stammt von dem Daten-Tool „WZ Ranked“. Auf dieser Seite findet ihr detaillierte Datensätze zu euren Matches, aber auch große Rankings zu den beliebtesten Waffen und deren Setups. Die 10 hier aufgezählten Waffen wurden in der Woche vom 25. – 31. Januar eingesetzt.

Jedoch gibt es Einschränkungen. Die CoD-Entwickler schlossen vor einigen Wochen eine Daten-Schnittstelle (API) und Spieler müssen diese nun manuell auf „callofduty.com“ öffnen, um Teil der Datensätze zu werden. Vorher war diese Schnittstelle standardmäßig geöffnet. „WZ Ranked“ gibt an, dass sie derzeit zwischen 2 – 6 % der weltweiten Loadout-Datensätze analysieren können und dadurch einen guten Querschnitt der eingesetzten Waffen bieten.

Die 10 beliebtesten Waffen in Warzone – Ende Januar 2021

MAC-10 – Maschinenpistole aus Cold War Kar 98k – DMR aus CoD MW Kilo 141 – Sturmgewehr aus CoD MW Grau 5.56 – Sturmgewehr aus CoD MW FFAR 1 – Sturmgewehr aus Cold War CR-56 AMAX – Sturmgewehr aus CoD MW M4A1 – Sturmgewehr aus CoD MW MP5 – Maschinenpistole aus CoD MW M13 – Sturmgewehr aus CoD MW HDR – Scharfschützengewehr aus CoD MW

Nach dem lange geforderten Nerf des übermächtigen DMR 14 können sich nur 2 Waffen aus Cold War in den Top-10 der Warzone halten. Das DMR bleibt aber weiter stark und landet im Ranking auf dem 11. Platz, fällt damit aber aus der Liste.

„WZ Ranked“ zeigt zusätzlich zum Ranking die am meisten genutzten Setups. In den folgenden Absätzen findet ihr eine kurze Beschreibung der Waffen zu ihrem Einsatzgebiet und die beliebteste Aufsatz-Kombination.

Die MeinMMO-Liste mit den besten Waffen der Warzone und Setups, findet ihr hier:

CoD Warzone: Die besten Waffen mit Setups – Season 1 Januar 2021

10. HDR – Langstrecken-Sniper mit hoher Präzision: 3 %

Was hat die Waffe drauf? Die HDR ist eine Vollblut-Sniper: präzise, stabil und tödlich. Doch sie wirkt auch langsam. Für sichere Treffer über die höchsten Entfernungen in der Warzone ist die HDR euer bester Begleiter.

Warzone HDR Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: 26,9″ HDR Pro

Laser: Taktischer Laser

Visier: Variables Zoom-Fernrohr

Schaft: FTAC Champion

9. M13 – Das stabilste Sturmgewehr: 3,1 %

Was hat die Waffe drauf? Das M13 feuert schnell und präzise und ist mit Aufsätzen ein richtiger Laser. Allerdings verbrennt sie Munition und verursacht wenig Schaden pro Kugel.

Warzone M13 Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Tempus Meisterschütze

Visier: VLK 3,0x-Visier

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 60-Schuss-Magazin

8. MP5 aus CoD MW – Starker Dauerbrenner seit Release: 3,8 %

Was hat die Waffe drauf? Diese MP gehört schon seit Warzone-Release zum Top-Tier und kann sich auch weiter zu den besten SMGs in der Warzone zählen. Die Nahkampf-Waffe bringt eine gute Mischung aus Schaden und relativ hoher Reichweite für eine MP.

Warzone MP5 CoD MW Setup

Lauf: Schalldämpfer (integr., Unterschall)

Laser: 5mW-Laser

Schaft: FTAC klappbar

Unterlauf: Söldner-Vordergriff

Munition: 45-Schuss-Magazin

7. M4A1 – Beste Mischung aus Stärken & Schwächen: 4,8 %

Was hat die Waffe drauf? Die M4 ist quasi die MP5 der Sturmgewehre. Ebenfalls seit dem Warzone-Release ein Überflieger, bringt auch sie eine gute Balance aus Schaden, Stabilität und Handling mit. Eine starke Wahl für Spieler, denen die Grau zu schwach und die AMAX zu wacklig ist.

Warzone M4A1 Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: M16 Grenadier

Visier: VLK 3,0x-Visier

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 60-Schuss-Magazin

6. CR-56 AMAX – Harte Treffer und gute Reichweite: 5,6 %

Was hat die Waffe drauf? Die AMAX haut voll rein und teilt sehr hohen Schaden aus. Ihre schmerzhaften Treffer lässt sie sich jedoch mit etwas Stabilität bezahlen und dadurch ist ihr Rückstoß deutlich spürbarer, als bei der M4A1.

Warzone CR-56 AMAX Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: XRK Zodiac S440

Visier: VLK 3,0x-Visier

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 45-Schuss-Magazin

5. FFAR 1 – Bis 60 Meter eine echte Granate: 6,2 %

Was hat die Waffe drauf? Das einzige Sturmgewehr aus Cold War auf der Liste glänzt ebenfalls mit Schaden, aber auch einer hohen Feuerrate. Die FFAR 1 kann bei den MPs mithalten, wird dafür aber ab spätestens 60 Metern zur Zicke und lässt sich nur noch schwer dazu bringen, Treffer konsistent zu laden.

Warzone FFAR 1 Setup

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 19,5″ Sonderkommando

Schaft: Plünderer-Schaft

Unterlauf: Feldagenten-Griff

Munition: Schnelles Salven-50-Schuss-Magazin

4. Grau 5.56 – Überragende Stabilität weiter gefragt: 7,1 %

Was hat die Waffe drauf? Die Grau war der Sommerhit 2020 in der Warzone und kein One-Hit-Wonder. Trotz einiger Nerfs bleibt die sehr stabile Waffe beliebt und steigt in unseren Charts auf Platz 4 ein.

Warzone Grau 5.56 Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Tempus 26,4″ Archangel

Visier: VLK 3,0x-Visier

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 60-Schuss-Magazin

3. Kilo 141 – Trotz dickem Nerf weiter im Geschäft: 9 %

Was hat die Waffe drauf? Die Kilo war vor der Integration von Cold War in die Warzone die einsame Spitze der Waffen-Rankings. Sie wird nach wenigen Schüssen sehr stabil und bringt dabei mehr Schaden mit als die Grau. Jedoch gab es einen dicken Reichweiten-Nerf und sie brauch nun eine Menge Kugeln auf großen Entfernungen. Da sie aber weiterhin sehr präzise ist, bleibt sie auch beliebt.

Warzone Kilo 141 Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Singuard Arms 19,7″ Hetzer

Visier: VLK 3,0x-Visier

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 60-Schuss-Magazin

2. Kar 98k – Weltkriegswaffe modern wie nie: 12,9 %

Was hat die Waffe drauf? Die Kar kann wie eine große Sniper-Waffe Feinde mit einem Headshot umhauen. Doch sie ist dabei deutlich mobiler. Sie glänzt dabei mit einer hohen Kugelgeschwindigkeit, lässt aber an Zielstabilität vermissen.

Warzone Kar 98k Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Singuard maßgefertigt 27,6″

Laser: Taktischer Laser

Visier: Zielfernrohr

Griff: Gemustertes Griffband

1. MAC-10 – Schnellfeuer-MP in fast jedem 6. Loadout: 16,2 %

Was hat die Waffe drauf? Mit einem ordentlichen Abstand vor anderen automatischen Waffen kann sich eine „Cold War“-Waffe an die Spitze setzen. Die MAC-10 hat guten Schaden, für eine MP anständige Reichweite und lässt euch die hohe Feuerrate gut kontrollieren. Sie ist eine starke Zweithandwaffe, wenn ihr ihre Grenzen kennt und wisst, wann ihr sie einsetzen solltet.

Warzone MAC-10 Setup

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 5,9″ Sonderkommando

Schaft: SAS-Kampf-Schaft

Unterlauf: Feldagenten-Vordergriff

Munition: STANAG 53-Schuss-Trommel

Die richtige Waffe bringt euch schon einen ordentlichen Teil der Miete in Verdansk ein, doch ist noch lange keine Garantie für einen Sieg. Vieles hängt davon ab, in einem Bruchteil einer Sekunde die richtigen Entscheidungen zu treffen und Feinde auszuspielen. Da helfen manchmal einige Tricks, die jeder gute Spieler kennen sollte, um im entscheidenden Moment eine Nasenspitze voraus zu sein.