CoD Warzone: Update nerft DMR 14 und andere OP-Waffen erneut – Patch Notes

Die Call of Duty: Warzone wurde in den letzten Wochen von einigen miesen Fehlern und schlechtem Balancing geprägt. Nun brachten die Entwickler einen Patch heraus und MeinMMO schaut sich an, ob es was gebracht hat.

Was gibt es zum Update zu wissen? Raven Software, das Entwickler-Studio hinter der Call of Duty: Warzone, spielte gestern Abend, 13. Januar, ein kleines Update mit einigen Balance- und Fehler-Anpassungen auf die Server.

Für das Update müsst ihr nichts außerhalb des Spiels herunterladen. Ihr bekommt die Anpassungen beim Start der Warzone automatisch – anders als beim Mid-Season-Update von Black Ops Cold War das heute, 14. Januar, neuen Content zum CoD von 2020 bringt.

Mit dem Patch nerfen die Entwickler die übermächtigen Taktikgewehre aus Cold War und die fiesen Burst-Pistolen „Diamatti“ in der Warzone. Zudem kümmerten sie sich um den unfairen Stim-Glitch und den kaputten MAC-10-Bauplan. MeinMMO zeigt euch die Patch Notes und erste Analysen zu den generften Waffen.

Wie sehen die Patch Notes aus? Die Entwickler veröffentlichen die Patch Notes über „TwitLonger“. Hier sind die Patch Notes auf Deutsch im Detail:

Die Einschätzungen der OP-Waffen stammen aus den Ergebnissen von ersten Analysen einiger CoD-Experten, die kurz nach den Nerfs Videos zu den neuen Werten veröffentlichten. Schaut bei diesen englischen Videos vorbei, wenn ihr mehr Details zu den Nerfs wissen wollt:

Was wurde bei dem DMR 14 geändert? Erste Tests haben gezeigt, dass der Rückstoß der Taktikgewehre weiter beherrschbar und durchaus angenehm ist. Die Taktikgewehre könnten damit eine starke Option in der Warzone bleiben, die besonders auf größeren Distanzen aber schwerer zu kontrollieren sind.

Laut der Experte haben die Entwickler zwei wichtige Anpassungen vorgenommen:

Laut der Analysen von „truegamadata“ war die Reichweite des DMR 14 vor den ersten Nerfs quasi unendlich. Egal, aus welcher Distanz ihr eure Feinde erwischt habt, das DMR hat voll reingehauen. Jetzt ist die Reichweite deutlich beschränkt und schon bei 19,1 Meter geht der Schaden ohne Aufsätze runter.

Was wurde bei der Typ 63 geändert? Das Gleiche gilt für die Typ 63. Auch hier gab es kleinere Anpassungen beim Rückstoß, die jedoch das Gewehr nicht kaputt machen. Dazu kommt eine begrenzte Schadensreichweite (22 Meter ohne Aufsätze) und ein deutlich geringerer Kugel-Durchschlag, damit die Waffe nicht mehr durch dicke Wände feuern kann.

XclusiveAce schreibt auf Twitter zu den Nerfs:

It is. People just need to start branching out more to see it. Snipers/marksman rifles dominate the DMR at range, SMGs and close range ARs beat it in its max damage range (0-18m) & the accurate ARs, LMGs, & M16 beat it in mid range fights. It’s still useable but not dominant