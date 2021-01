Die laufende Season 1 von Call of Duty: Black Ops Cold War und CoD Warzone spendiert euch diese Woche in Form des Mid-Season-Updates eine Ladung neuer Inhalte. Wir zeigen, worauf ihr euch freuen könnt.

Was hat es mit dem Mid-Season-Update auf sich? Über die Seasons werden Cold War und Warzone kontinuierlich mit frischen Inhalten versorgt. Die größten Inhalts-Drops gibt es dabei traditionell über Updates zum Start und in der Mitte einer Saison. Und diese Woche steht das sogenannte Mid-Season-Update für die laufende Season 1 an – es kommt also größerer Content-Schub.

Wann genau kommt das Mid-Season-Update? Am 16. Dezember ist die erste gemeinsame Saison von CoD Cold War und Warzone gestartet und wird dann am Donnerstag, dem 14. Januar 2021, durch das Mid-Season-Update aufgefrischt – zeitgleich auf allen Plattformen (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und S, sowie auf dem PC). Eine genaue Uhrzeit steht allerdings bisher noch aus.

Diese Inhalte sind für das Mid-Season-Update bereits bestätigt

Im Vorfeld zum großen Patch haben Activision und Treyarch in einem Blog-Post bereits einen ersten Blick darauf gewährt, was für Inhalte das Mid-Season-Update neben einigen neuen Bundles im Store mit sich bringen wird.

Das Gesicht von Season 1

Beachtet dabei: Hierbei handelt es sich laut Call of Duty um eine Preview, um einen Vorgeschmack. Man kann also davon ausgehen, dass weitere Inhalte zu den nachfolgend kommunizierten noch dazukommen werden.

Wir werden es hier schnellstmöglich ergänzen, falls, beziehungsweise sobald weiterer neuer Content bekannt werden sollte.

Das kommt neu für den traditionellen Multiplayer

Neue Karte „Sanatorium“ für den Feuertrupp-Modus: Mit Sanatorium kommt eine gewaltige, neue Map für den großen 40-Spieler-Modus Feuertrupp. Dort kämpft ihr am Fuße des Ural-Gebirges rund um das namensgebende Sanatorium U23 – eine staatliche, sowjetische Heilanstalt, wo offenbar im Rahmen des Projektes „Golova“ Experimente zur Gedankenkontrolle durchgeführt wurden. Dabei stehen euch allerlei Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge zur Verfügung.

Übrigens, zahlreiche weitere Bilder zur neuen Map sind bereits geleakt, hier könnt ihr einen ersten Blick darauf werfen: Neue Map in CoD Cold War wird riesig – Erste Bilder zeigen die Ausmaße

Neuer Modus „Drop Kick 6vs6“: In diesem Modus kämpfen 2 Teams erbittert um einen Aktenkoffer, denn er enthält Startcodes für eine Atombombe. Hat man diesen gesichert, so gilt es für das entsprechende Team, den Koffer und seinen Träger zu verteidigen, denn so erhält man Punkte. Das andere Team muss ihn ausschalten und den Koffer wieder abnehmen. Erreicht ein Team das Punkte-Limit, dann wird der Befehl zur Zündung der Atomwaffe ausgeführt und die Runde ist gewonnen.

Das kommt für Zombies

Neuer Modus „Cranked“: Hier geht’s nicht nur gegen Untote, sondern auch gegen die Uhr, was die Zombie-Erfahrung nochmal eine ganze Spur rasanter macht. Jeder Kill setzt einen Timer zurück. Läuft dieser ab, explodiert ihr. Verstecken oder defensives Vorgehen ist also nicht drin.

PlayStation-Exklusiv: Spieler auf der PS4 und der PS5 bekommen exklusiv die Karte „Raid“ in der Onslaught-Playlist mit neuem Dark Aether Intel zum Entdecken.

Kostenloses Zombies-Wochenende: Vom 14. bis zum 21. Januar kann der Zombie-Modus von Black Ops Cold War kostenlos ausprobiert werden.

Falls ihr nicht wisst, was der Zombies-Modus überhaupt ist, schaut euch diesen Artikel an: CoD Black Ops Cold War stellt Zombies vor – Das steckt im beliebten Koop-Modus

Was ist mit Warzone?

Für Warzone wurden bislang keine neuen Inhalte bekannt gegeben, die im Rahmen des Mid-Season-Updates das Battle Royale bereichern sollen. Das heißt jedoch nicht zwingend, dass am Donnerstag nichts Neues für die Warzone kommen wird.

Wie im Blog bereits betont wurde, sollen die bislang kommunizierten Inhalte nur an der Oberfläche dessen kratzen, was im Rahmen der Season 1 noch auf die Spieler zukommen wird. Da dürfte Warzone keine Ausnahme sein.

Übrigens, ein Leak meint: CoD Warzone könnte bald Kämpfe auf dem Wasser haben