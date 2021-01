Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Nicht nur in Call of Duty: Cold War gibt es neue Dinge zu besprechen. In der Warzone wurden die übermächtigen Waffen generft. Wir zeigen euch, welche Auswirkungen das hat:

In der Vergangenheit hatte der Dataminer Declassified bereits einige Leaks veröffentlicht, die der Wahrheit entsprachen. Die aktuellen Bilder sehen so aus, als kämen sie tatsächlich aus dem Spiel.

In Call of Duty: Cold War wird bald die neue Map Sanatorium veröffentlicht. Ein Leaker hat nun erste Bilder zur Karte gezeigt, die die Größe veranschaulichen.

