Nach der Fusion von Black Ops Cold War und dem Battle Royale Call of Duty: Warzone stellten sich einige der neuen Waffen als zu stark heraus. Die Entwickler kündigten nun endlich Anpassungen an.

Um welche Waffen gehts? Mit dem Start der Season 1 von Black Ops Cold War fanden mehr als 30 Waffen des neuen Spiels ihren Weg in die Warzone. Dabei stellten sich ein paar von ihnen als zu stark heraus. Diese Knarren dominieren seitdem die Waffenauswahl und die Schlachtfelder im Battle Royale:

Taktikgewehre DMR 14 & Typ 63 – Die Einzelfeuerwaffen erledigen Gegner mit wenigen Schüssen und bedienen sich dabei aus der Sturmgewehr-Munition

Maschinenpistole MAC-10 – Die kleine Waffe bietet die beste Time-to-Kill unter den Maschinenpistolen und trifft im Nahkampf hart

Akimbo-Pistolen aus Cold War – Besonders die Salven-Waffe Diamatti gilt in der Akimbo-Ausführung als zu stark, da man sie als Nebenwaffe ins Spiel bringen kann

In den letzten Wochen wurden die Forderungen nach Schwächungen für die Waffen immer lauter. Nun ist es wohl bald so weit. MeinMMO zeigt euch, wie sich die Entwickler nun zu einem Nerf geäußert haben und zu welchen Waffen ihr nach den Anpassungen greifen könnt.

Nerf der Taktikgewehre, MAC-10 & Akimbo-Pistolen angekündigt

Was haben die Entwickler angekündigt? Auf Twitter gab das CoD-Entwicklerstudio Raven Software bekannt, dass demnächst ein Balance-Update erscheint. Damit wollen sie die starken Waffen aus Cold War schwächen:

Übersetzung der Tweets

„Ärgert euch nicht! Wir haben euch gehört und es kommt bald ein Balance-Update, das sich um die Probleme mit dem DMR 14, der Typ 63, MAC-10 und den Akimbo-Pistolen kümmert.“

„Um das klarzustellen – Die Änderungen sind exklusiv für die Warzone.“

Damit sprechen die Entwickler genau die OP-Waffen an, die in den letzten Wochen für so einige Spieler die Balance der Warzone gestört haben.

Nerf dürfte Sturmgewehre wieder voran bringen

Wann kommen die Nerfs? Ein genaues Datum haben die Entwickler aber noch nicht verraten. Bei der letzten Ankündigung eines geforderten Nerfs für die Grau 5.56 dauerte es nach der Ankündigung auf Twitter 11 Tage bis zur Anpassung. Damals kam das Balance-Update über ein Mid-Season-Update.

Was kann ich nach den Nerfs nutzen? Da es einige neue Erkenntnisse zu den Reichweiten-Werten vieler automatischer Waffen der Warzone gibt, verliert die starke Kilo 141 wohl an Attraktivität. Doch die vollautomatischen Allround-Waffen, die ihre größte Stärke auf mittleren Entfernungen haben, aber auch auf anderen Distanzen helfen können, dürften dann ihr Comeback feiern.

Durch die Anpassung einiger Aufsätze der Waffen aus Cold War könnten sogar von diesen Waffen einige oben mitspielen. Der CoD-YouTuber „JGOD“ hat sich schon Gedanken um die Meta nach den Nerfs gemacht und schlägt in einem englischen YouTube-Video unter anderen folgende Waffen vor:

AMAX CR-56: Stark auf allen Entfernungen, aber etwas schwer zu händeln

FFAR 1: Spannendes „Cold War“-Sturmgewehr, das eine neue Alternative bietet

FAL: Hat euch die Einzelschuss-Meta gefallen, könnt ihr sie mit der FAL weiterspielen

Es wäre aber auch möglich, dass die Entwickler zusammen mit den geforderten Nerfs weitere Änderungen bringen. Ebenfalls denkbar ist, dass die Taktikgewehre weiter spannend bleiben, weil die Schwächungen nicht so stark ausfallen.

Falls ihr bis dahin eine interessante Methode probieren wollt, um die Meta-Waffen zu stoppen, hat ein Spieler genau das richtige entdeckt.