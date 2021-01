Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Da im Moment allerdings das starke DMR 14 in der Warzone regiert, wird es wohl noch etwas dauern, bevor sich die automatischen Allround-Waffen im Battle Royale neu sortieren. So einige Experten erwarten einen zeitnahen Nerf der Taktikgewehre DMR 14 und Typ 63 aus Black Ops Cold War in Warzone.

Was ist passiert? Amos Hodge, der Creative Director beim CoD-Entwicklerstudio Raven Software, tweetete vor einigen Wochen Infos zu einem Warzone-Update. Er sagte: „Der Warzone-spezifische Reichweiten-Buff für die Kilo 141 wurde reduziert“. Und obwohl der Tweet von Twitter verschwand, wird die Auswirkung dieser Aussage Spieler von Call of Duty: Warzone noch länger beschäftigen.

Ein Experte für die Waffen in der Call of Duty: Warzone fand heraus, dass es für fast alle automatischen Waffen im Battle Royale einen eigenen Reichweiten-Wert gibt. Er meint, das könnte die Meta umkrempeln – sobald das DMR 14 generft wurde.

