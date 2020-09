Im Battle Royale Call of Duty: Warzone geht nichts über eine stabile, automatische Waffe, mit der ihr eure Kills einfach und schnell abhaken könnt. Ein CoD-Experte stellte die 10 Schießeisen mit dem geringsten Rückstoß vor und MeinMMO liefert euch dazu noch Setups und den Schadens-Vergleich.

Warum sind stabile Waffen so wichtig? Punktgenaue Waffen, die Feinde zerfetzen wie ein experimenteller Laserstrahl, bieten euch einen gravierenden Vorteil: Ihr trefft euer Ziel. Doch nur, weil sich das logisch und trivial anhört, dürft ihr diesen einfachen Fakt nicht unterschätzen. Denn eine hohe Trefferquote steht in der Call of Duty: Warzone häufig auch im Verhältnis zum ausgeteilten Schaden. Nehmt ihr eine stabilere Waffe, teilt die auch nicht so heftig aus wie ein ungezähmtes Damage-Monster.

Stabile Waffen sind in der Warzone META (Most Effective Tactic Available / effizienteste, zur Verfügung stehende Taktik) und der YouTuber und CoD-Experte „TheXclusiveAce“ hat sich das Rückstoß-Verhalten aller automatischen Waffen im Spiel angesehen und miteinander verglichen. Mit seinen Daten stellte er die, seiner Meinung nach, stabilsten Waffen in einem Top-10 Ranking zusammen und MeinMMO präsentiert euch seine Analyse und gibt dazu Setups und eine kleine Einführung in das entsprechende Schießeisen. Sein englisches Video binden wir hier für euch ein:

Was sind seine Kriterien? Um einen objektiven Vergleich zu zeigen, hat er sich die Waffen unter den folgenden Gesichtspunkten angesehen:

Er verglich die Rückstoß-Muster nach 30 abgefeuerten Kugeln

Auf den Waffen sind keine Aufsätze montiert

Waffen mit starkem horizontalen Rückstoß fallen raus, vertikal ist viel einfacher zu kontrollieren

Starke Sprünge zwischen einzelnen Schüssen disqualifizieren eine Waffe ebenfalls

Auf diese Weise hat Ace eine neutrale Grundlage geschaffen, auf der er sein Ranking aufbaut. Er schaut sich dabei an, wie weit die Kugeln beim Aufschlag voneinander entfernt sind, um die Treffsicherheit zu ermitteln. Damit sind sie die stabilsten Waffen im Spiel.

Und es startet auch gleich mit einigen Überraschungen, denn besonders LMGs spielen in der Top 10 eine große Rolle.

Platz 10: M91 – Eins von überraschend vielen MG’s in der Liste

Was hat die Waffe drauf? Das große Maschinengewehr geht nie unter 100 Kugeln aus dem Haus und spielt sich deshalb recht träge. Das Rückstoß-Muster offenbart dafür einen gut kontrollierbaren Widerstand gegen ungenaue Schüsse. Die Einschlaglöcher liegen nah beieinander und gehen nach einigen Schuss eher nach links. Diese Waffe steht allerdings nur bei wenigen Spielern im Fokus, denn der vergleichsweise starke Ausstoß nach oben, wird nicht durch entsprechende Schadens-Werte ausgeglichen. Aktuell kein Kandidat für die besten Waffen der Warzone.

Unterlauf-Empfehlung: Ranger / Söldner / Schütze

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: M91 Schwer

Laser: Taktischer Laser oder Griff: Gemustertes Griffband

Griff: Gemustertes Griffband Visier: VLK 3,0-Visier

Unterlauf: Ranger-Vordergriff

Platz 9: MG34 – Sieger beim Schaden

Was hat die Waffe drauf? Diese Maschine ballert den meisten Schaden der ganzen Liste auf eure Feinde und bleibt dabei ziemlich stabil. Der Rückstoß geht fast komplett nach oben und ist daher gut zu kontrollieren. Doch der Ausschlag nach oben ist ziemlich stark, deshalb klettert die MG34 nicht noch weiter nach die Liste rauf.

Unterlauf-Empfehlung: Ranger / Söldner / Schütze

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: FSS Brute

Laser: Taktischer Laser oder Griff: Gemustertes Griffband

Griff: Gemustertes Griffband Visier: VLK 3,0-Visier

Unterlauf: Ranger-Vordergriff

Platz 8: PKM – Viel Munition für viele Treffer

Was hat die Waffe drauf? Die Kugeln der PKM schlagen nicht ganz so hart ein wie die der MG34, doch beim Schaden spielt das LMG vorne mit. Auch hier geht der Lauf beim Feuern eher vertikal nach oben, doch ihr müsst nicht so viel gegenarbeiten wie bei Platz 9. Hier gibt’s den Waffen-Guide zum LMG.

Unterlauf-Empfehlung: Haltegriff

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Schwerer 25,9″-Lauf

Laser: Taktischer Laser oder Griff: Gemustertes Griffband

Griff: Gemustertes Griffband Visier: VLK 3,0-Visier

Unterlauf: Haltegriff

Platz 7: Grau 5.56 – Die gefallene Königin

Was hat die Waffe drauf? Die Grau war mal die absolute Überwaffe der Warzone, doch ein paar Nerfs später rückt sie näher an das restliche Arsenal heran. Was das Teil immer noch zu einer der besten Allround-Waffen der Warzone macht, ist ihr starkes „Iron Sight“ (Kimme & Korn) auf dem großen Archangel-Lauf. Das ist beim Feuern kaum im Weg und sehr präzise. Damit spart ihr euch im Vergleich zu anderen Sturmgewehren den Visier-Aufsatz und könnt die Knarre mit einem weiteren Gadget aufwerten. Bei der Stabilität reicht es aber nur für Platz 7.

Unterlauf-Empfehlung: Kommando-Vordergriff

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Tempus 26,4″ Archangel

Laser: Taktischer Laser oder Griff: XRK Void II

Griff: XRK Void II Munition: 60-Schuss-Magazin

Unterlauf: Kommando-Vordergriff

Platz 6: Bruen Mk9 – Schwächer, aber noch gut

Was hat die Waffe drauf? Wie die Grau 5.56 galt auch die Bruen Mk9 für eine Zeit lang als das die mit Abstand beste Waffe. Denn zusätzlich zur Stabilität brachte die Bruen auch noch eine Menge Schaden mit, auf den man bei der Grau verzichten musste. Doch auch hier schlug der Nerf-Hammer zweimal zu und die Bruen ordnet sich mehr bei den anderen Waffen ein. Gesetzt ist das 60-Schuss-Magazin, das ihre Mobilität auf Sturmgewehr-Level bringt.

Unterlauf-Empfehlung: Kommando-Vordergriff

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: XRK Summit 26,8″

Laser: Taktischer Laser

Visier: VLK 3,0x-Visier

Munition: 60-Schuss-Magazin

Auf der nächsten Seite seht ihr die Plätze 5 bis 1 der stabilsten Waffen und einen Vergleich des Rückstoßes und der TTK-Werte.