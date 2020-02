Die Grau 5.56 kam mit Season 2 ins Spiel und ist schon das zehnte Sturmgewehr bei Call of Duty: Modern Warfare. Hier findet ihr den OP-Build eines YouTubers und zwei weitere Setups, die aus der Grau in den richtigen Händen ein Biest machen.

Was ist das für eine Waffe? Mit der Grau 5.56 bekommen die leichten Sturmgewehre bei Call of Duty: Modern Warfare eine starken, neuen Kollegen. Nach unserer ersten Analyse zum Start von Season 2, hier nun ein paar geprüfte Builds des „Battle Pass“-Sturmgewehrs.

Die Waffe wurde einem Gewehr der Schweizer Armee nachempfunden und ähnelt in seiner Grundausführung dem SIG 552 Commando. Das ist eine modifizierte Version der SIG 550, die als sehr flexibel gilt und auch bei CoD könnt ihr das Gewehr mit Aufsätzen stark anpassen.

Die Grau 5.56 als Standard-Ausführung und dem Werte-Vergleich mit der RAM-7.

Wie sehen die Werte aus? Die Waffe setzt sich mit den blanken Werten direkt mit an die Spitze der Sturmgewehre, verliert aber aufgrund einer geringen Feuerrate und der längeren Time-To-Kill (TTK) ein wenig an Attraktivität.

Waffe Grau RAM-7 M4A1 4-Shot-Bereich 34 m 26 m 25 m Feuerrate (RPM) 750 882 833 TTK 240 ms 204 ms 216 ms Nachladen 1,32 s 1,62 s 1,39 s ADS-Zeit 234 ms 234 ms 250 ms

Das Schadensprofil entspricht genau dem seiner direkten Konkurrenten (28/23/18) und einiger anderer Sturmgewehre. Jedoch kann sich die Grau 5.56 durch die sehr hohe 4-Schuss-Reichweite absetzten, die auch ohne Aufsätze schon knapp 30 % höher liegt, als bei den starken Sturmgewehren RAM-7 und M4A1.

„Battle Pass“-Waffe gilt direkt als eines der stärksten Sturmgewehre

Welches Setups soll OP sein? Dieses Setup stammt von dem YouTuber „Swagg“. Der zeigt sich in einem englischen Video (via YouTube) absolut begeistert von der Grau 5.56 und sieht diese Konfiguration als „OP“, also „übermächtig“ an.

Aufsätze des Swagg-OP-Builds

Mündung: Monolith-Schalldämpfer

Lauf: FF 20,8″ Nexus

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 50-Schuss-Magazin

Griff: XRK Void II

Was macht dieses Setup besonders? Durch Lauf und Schalldämpfer wird die ohnehin schon hohe 4-Schuss-Reichweite nochmal um ein gutes Stück erhöht und ihr könnt noch auf 50 Meter Kills mit der minimalen TTK von 240 ms landen. Dadurch wird die Waffe besonders im „Ground War“ aber auch auf größeren Karten zu einem absoluten Kracher.

Grau 5.56 als Run&Gun-Waffe

Wie kann ich die Grau 5.56 noch spielen? Der YouTuber und CoD-Analyst „TheXclusiveAce“ nahm die Waffe ebenfalls unter die Lupe. Ace steht eher auf aggressivere Run&Gun-Builds. Seine Neigung zu Setups mit hohem Tempo spiegelt sich in seiner Konfiguration wider.

Aufsätze des TheXclusiveAce-Builds

Lauf: XRK CZEN mk2

Schaft: Ohne Schaft

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 50-Schuss-Magazin

Griff: XRK Void II

Warum sollte ich zu diesem Setup greifen? Der YouTuber bringt mit diesem Setup die beiden Stärken der Waffe in eine gute Balance. Den Verlust der ZV-Geschwindigkeit durch Magazin und Lauf gleicht er mit Griff und Schaft wieder aus, der Kommando Vordergriff macht diesen MP-ähnlichen Build zu einem guten Begleiter auf kurzen bis langen Entfernungen.

Meine Empfehlung zu Aufsätzen für vielseitigen Einsatz

Welches Setup empfiehlst du? Statt auf ein größeres Magazin zu gehen, nehme ich bei den Sturmgewehren lieber den „Taktischen Laser“ mit. So kann ich den Verlust der ZV-Geschwindigkeit durch Lauf und Schalldämpfer ausgleichen. Der Laser ist nur sichtbar, wenn ich ins Visier gehe und bringt die „Zeit ins Visier“ auf Top-Werte, ist aber Geschmackssache.

Aufsätze meines bevorzugten Builds

Mündung: Monolith-Schalldämpfer

Lauf: XRK CZEN mk2

Laser: Taktischer Laser

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Griff: XRK Void II

Was bietet dein Build für Vorteile? Bei meinen AR-Builds achte ich darauf, die ZV-Geschwindigkeit so hoch wie möglich zu bekommen und gleichzeitig die Stärken der Waffen zu unterstützen. Mit Lauf und Schalldämpfer geht die 4-Schuss-Reichweite auf über 45 Meter, während Laser und Griff die Waffe in einem hohen Tempo ins Visier bringen.

Vor- und Nachteile der Grau 5.56

Pro Durch Aufsätze gut modifizierbar

Sehr hohe Reichweite der 4-Schuss-Kills

Geringer Rückstoß

Richtig stark zwischen 35 – 50 Metern

Top-Werte bei ZV-Geschwindigkeit für ein Sturmgewehr Contra Muss erst mit dem Battle Pass freigespielt werden

Niedrige Feuerrate und dadurch hohe TTK

Wird auf höchste und geringe Distanz von vielen spezialisierten Waffen übertrumpft

Starkes Sturmgewehr mit kleineren Macken

Die Grau 5.56 kann vom durchweg als Spitzen-Sturmgewehr einsteigen und kann auf größere Entfernungen eine Menge Spaß bringen. Die hohe Reichweite, gepaart mit dem guten Handling aufgrund der niedrigen Feuerrate und des locker beherrschbaren Rückstoßes, machen die Waffe zu einer starken Wahl.

Neben der RAM-7 und der M4A1 siedelt sich die „Battle Pass“-Waffe ganz oben bei den Top-Waffen im Spiel an, mit dem kleinen Defizit bei der „Time-To-Kill“. Wer über diesen Sekundenbruchteil hinwegsehen kann, kriegt hier ein fieses Sturmgewehr mit viel Potenzial, insbesondere auf großen Maps und im „Ground War“.

Was sagt ihr zur Grau 5.56? Kann das Sturmgewehr bei den besten Waffen mithalten?