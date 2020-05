Am Freitagabend gab es nochmal ein neues Update für Call of Duty: Modern Warfare und den hauseigenen Battle-Royale-Modus CoD: Warzone. Wir werfen einen Blick auf die Patch Notes und sagen euch, was sich zum Wochenende alles verändert.

Was hat es mit dem neuen Update auf sich? Am Abend des 8. Mai erschien ein neues Update für CoD: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone. Zum Wochenende gab es also noch einige Änderungen für den traditionellen Multiplayer sowie den Battle-Royale-Modus. Was hat sich genau getan?

Warzone und Modern Warfare Update vom 08.05. – Das sagen die Patch Notes

Die Änderungen fallen zwar überschaubar aus, es handelt sich nur um ein kleines Update, doch sie bringen trotzdem etwas frischen Wind zum Wochenende.

Das ändert sich bei CoD Warzone:

Der reguläre Solo-Modus für das Battle Royale wurde nun durch Stimulus-Einzel, einen neuen Modus, ersetzt.

Nachdem die Helicopter aufgrund eines Exploits mit dem Update vom 5. Mai überraschend aus dem Spiel entfernt wurden, sind sie nun wieder da. Offenbar hat man das Problem in den Griff bekommen, wodurch man sich mit dem Heli unter die Map schummeln konnte.

Die Höhe, sowie der Radius, in dem am Fallschirm hängende Feinde angezeigt werden, wurden im Battle Royale verkleinert.

Was ist Solo Stimulus? Bei BR Stimulus-Einzel handelt es sich um einen neuen Modus für das Battle Royale. Der Hauptunterschied ist das Entfallen des Gulags.

Der Gulag entfällt im neuen Solo-Modus

In Solo Stimulus springt ihr direkt wieder mit dem Fallschirm ab, falls ihr genug Geld. Der Gulag ist deaktiviert. Der Wiedereinstieg kostet 4.500 $ und genau mit diesem Betrag startet ihr in ein Match. Ihr könnt euch also gleich zu Beginn Ausrüstung kaufen oder das Geld erstmal für eine 2. Chance aufbewahren, bis ihr mehr habt.

Das ändert sich im regulären Multiplayer:

Die beleibte Playlist Shipment 24/7 wurde nun zu Shipment 10vs10, wo es jetzt noch chaotischer zugeht.

Zudem ist bei Gunfight (Feuerkampf) nun 3vs3 nur mit Messern aktiv. Falls ihr also eure Nahkampf-Skills auf den Prüfstand setzen wollt, bietet sich nun eine gute Gelegenheit dafür.

Falls ihr wissen wollt, was euch noch in dieser Saison erwartet, dann schaut euch diesen Artikel an: 7 Neuerungen, die CoD MW & Warzone noch in Season 3 bekommen sollen