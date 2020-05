Neues Update wirft Helikopter aus CoD Warzone – Patch Notes

Ein neues Playlist-Update für Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone erschien heute, am Abend des 5. Mai 2020. Das bringt die versprochenen Änderungen aber auch ein paar, mit denen niemand gerechnet hat.

Was steckt im Update? Im heutigen Playlist-Update für den Multiplayer von Modern Warfare und das Battle Royale Warzone gibt es etliche Änderungen. Das verrät ein offizieller Tweet der Entwickler:

Beutegeld-Trios werden mit Blutgeld-Trios ersetzt

Helikopter sind im Battle Royale deaktiviert

Aufgeputscht 3v3 Feuergefecht, Bodenkrieg und „Ground War Reinfected“ aus dem Update von letzter Woche werden entfernt

Shipment 24/7 als neue Playlist, ersetzt Shoot oder Ship, egal

Waffenspiel wird zu Waffenspiel Reloaded

Sprengkommando hinzugefügt

Bodenkrieg zu Fuß hinzugefügt

Außerdem kommen neue Shop-Bundles, darunter das „Anime Express“-Bundle mit rosa Trucks in den Shop. Das wurde bereits zuvor in der Vorschau für den Patch am 5. Mai verraten.

Schicke Trucks gibt’s jetzt im Shop.

Zusätzlich zu den Neuerungen gibt es aktuell einen EP-Bonus für doppelte Erfahrungspunkte auf Waffen, die Stufe und Stufen im aktuellen Battle Pass. Der Bonus läuft noch bis zum 8. Mai.

Heli-Verbot verwirrt die Spieler

So reagieren die Spieler: Die Spieler diskutieren das neue Update rege. Die größten Themen sind dabei Dankbarkeit für Shipment 24/7, da der Modus immer gut ankommt und äußerst beliebt ist sowie die erneute Forderung nach einem Duo-Modus für Warzone. Allerdings werden BR Duos ohnehin in Zukunft als Modus erscheinen.

Auf Twitter herrscht allerdings große Verwirrung darüber, warum die Entwickler plötzlich Helikopter aus dem Battle Royale genommen haben. Dieser fliegende Untersatz gehörte schon zu Release zu den möglichen Fahrzeugen in Warzone.

Quads gibt es noch – aber wo sind die Helis hin?

Warum kommt dieses Verbot? Die Spieler verstehen noch nicht ganz, warum genau die Helikopter aus dem Battle Royale weichen mussten. Der Twitter-Nutzer O’Summer-Bear klärt dabei auf, dass es offenbar einen Bug mit den Helis gab, durch den Spieler unter die Map glitchen konnten.

Um das zu verhindern, seien sie nun offenbar zumindest kurzzeitig deaktiviert worden. Andere Spieler weisen auch darauf hin, dass die Helis besonders im Solo-BR zu stark seien und besonders nervig wären.

So sorgen sie häufig dafür, dass Spieler sich einfach außerhalb der Reichweite von anderen aufhalten und die Runde aussitzen, ohne sich wirklich Mühe zu geben. Ein solches Verhalten hat MeinMMO-Autor Benedict Grothaus bereits die schlimmste Runde in Warzone beschert. Ob und wann die Helis zurückkommen, können wir noch nicht sagen.