In Call of Duty: Warzone wissen wir jetzt endlich von offizieller Seite aus, dass an Duos gewerkelt wird. Zudem haben Data-Miner gleich 13 weitere Modi aus den Spieldaten gebuddelt, die für reichlich Abwechslung sorgen könnten.

Das vermissen Spieler in Warzone: Seit dem raketengleichen Start des Battle Royale im CoD-Universum vermissen die Spieler die Möglichkeit im Zweierteam gemeinsam in die Schlacht zu ziehen. Bisher ist es möglich als Solist, als Trio oder Squad im BR die Sau rauszulassen.

Nur Liebhaber der gepflegten Duo-Action blicken bislang in die Röhre. Bei jedem neuen Update war die Hoffnung daher groß. Und endlich: offizielle Infos zum Duo-Modus zaubern Zweierteams bald ein Lächeln ins Gesicht.

Neue Infos zu Duos: In einem Interview (via Gamergen.com) verriet Amos Hodge, Creative Director bei Raven Software, dass aktuell an dem Duo-Modus für Warzone gearbeitet wird:

[Wir müssen] bei Duos noch einige Fehler ausmerzen. […] also werden wir zu einem Punkt kommen, an dem wir in Zukunft Duos hinzufügen werden.

Wenn man ganz genau ist, existierte bei Warzone sogar in gewisser Weise ein Duo-Modus – Aber nur als Beutegeld. Diese Variante zählt für viele Soldaten nicht als die Kernerfahrung, da man hier nicht ums Überleben, sondern mit aktivierten Respawns um Geld kämpft.

Das Studio Raven Software gehört übrigens schon seit Jahren zum Entwickler-Team der CoD-Reihe und unterstützt Infinity Ward bei der Entwicklung der Warzone.

Als dynamisches Duo gegen den Rest der (Warzone)Welt

Wann könnten Duos kommen? Wer mit einer unmittelbaren Einführung des Duo-Modus gerechnet hat, muss jetzt stark sein. Im entsprechenden Interview heißt es: „Im Moment kann ich Ihnen noch keine genaue Zeit nennen, aber Duos kommen.“

Möglich wäre zum Beispiel ein Start mit Season 4. Die Entwickler gaben in dem Interview erste Einblicke in den nächsten Content-Zyklus bei CoD und möglicherweise öffnen sich sogar die mysteriösen Bunker. Season 4 wird aller Voraussicht nach am 2. Juni 2020 an den Start gehen.

Leak zeigt 13 neue Modi für Warzone

Um was für Modi handel es sich? Findige Dataminer (via reddit) haben in den letzten CoD-Updates Namen und teilweise sogar Beschreibungen für neue Warzone-Modi gefunden. Diese sollen die Kernerfahrungen, wie BR-Trios, ergänzen und rotieren wohl durch, um für Abwechslung im Battle Royale zu sorgen.

Ähnlich hat schon der Modus „Scopes & Scatter“ funktioniert. Dort konnten sich die Spieler wenige Tage lang nur Scharfschützengewehre, DMRs und Schrotflinten einsammeln. Durch solche Variationen hat man stets das Gefühl, dass es etwas Neues zu tun gibt und ein frischer Wind in Warzone weht.

Diese 13 Modi zählt der Leak auf:

Classic BR: Diese Variante soll sich wie klassische Battle Royales spielen, daher fehlen diese charakteristischen Warzone-Features: Gulag Cash Verträge Respawns Loadouts



Mo Gulag, Mo Problems: Tote Spieler gehen in den Gulag bis zu den letzten 3 Kreisen – keine Rückkäufe besiegter Spieler

BYOL – Bring your own loadout: Startet mit eurer eigenen Ausrüstung

Non Stop : Das Gas stoppt nie und verkleinert den Kreis ununterbrochen

Pew Pew : Pistolen mit hohem Schaden und explosive Physikeffekte

Würdet ihr nur mit Pistolen bewaffnet in die Warzone ziehen?

Run Like Hell – Der Kreis ist schneller als ein rennender Spieler

Bottom Line – Wenn ein Spieler stirbt, wird er wieder in den Kampf zurückkommen, wenn er genug Bargeld bei sich hat. (Gulag deaktiviert)

Realism – Minimales HUD ‬(wahrscheinlich deutlich erhöhter Kopfschussschaden)

Infinite Gulag – Keine Beschreibung

Most Wanted – Keine Beschreibung

One Shot – Keine Beschreibung

Stimulus – Keine Beschreibung

Inflation Redeployment – Keine Beschreibung

Last bit of new playlists for #CallOfDuty #Warzone.



• Inflation Redeployment



Also lines for extracting contracts and delivering weapons to extraction? pic.twitter.com/jGzkhvLmO4 — ModernWarzone (@ModernWarzone) April 30, 2020 So sehen die Leaks in den Game-Daten aus

Mit den neuen Event-artigen Modi sowie Duos muss Infinity Ward allerdings Vorsicht walten lassen. Denn wie die Vergangenheit gezeigt hat, reagiert die Spielerschaft oft ziemlich empfindlich auf ungewollte Playlist-Updates.

So wurde bereits zwei Mal der Trio-Modus durch einen anderen Modus ersetzt – sofort kam es zum Aufschrei der Community. Das Ergebnis war stets: Binnen von Tagen knickte Infinity Ward ein und brachte die beliebten Trios zurück.

Was haltet ihr von den vorgestellten Alternativen – frischer Wind für Warzone oder wollt ihr einfach nur Trios spielen? Habt ihr eine Idee, was sich hinter den noch undefinierten Modi verbergen könnte? Sagt es uns doch in den Kommentaren.