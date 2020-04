CoD Warzone lenkt nach viel Kritik ein – Bringt den Lieblingsmodus zurück

In Call of Duty: Warzone sorgt der neue Quad-Modus für Unmut, doch glücklicherweise dürft ihr jetzt wieder mit der liebgewonnenen Team-Größe loslegen. Lest, warum der neue Modus Frust bereitet, welche BR-Modi jetzt alle zur Auswahl stehen und was die MeinMMO-Leser dazu sagen.

Dieser Modus ist zurück in Warzone: Zum Start von Season 3 sollte ein neuer Modus frischen Wind in das Battle Royale bringen. Statt der bisherigen Trios, war jetzt Quads, also ein Vierer-Trupp die reguläre Teamgröße.

Habt ihr Trios vermisst? Dann dürft ihr jetzt jubeln: In der Warzone könnt ihr wieder als Dreier-Team in das Gefecht ziehen. Diese Änderung ist schon in diesem Augenblick live.

In Warzone sind jetzt ganze 4 Modi aktiv:

BR-4ER (Quads)

BR-3ER (Trios)

3er-Team (Solo)

Beutegeld 4ER

Ich hab’s getestet: Der beliebte Trio-Modus ist zurück

Es ist überraschend, wie schnell Infinity Ward reagiert hat und den beliebten Trio-Modus wieder verfügbar machte. Grund dürfte wohl die teils harsche und sehr laute Kritik gewesen sein.

Spieler waren mit neuem Warzone-Modus unzufrieden

Darum waren die neuen Quads unbeliebt: Am 8. April ging die neue Season 3 an den Start und sofort wurde der 4er-Modus hart kritisiert. Zwar existiert die Möglichkeit zufällige Spieler ins Boot zu holen, sollte man keine 4 Freunde zu Hand haben, aber der Quad-Modus galt schnell als verschrieben und kam gar nicht gut in der Community an.

Die Gründe waren zahlreich. Wir nennen einige:

Manche Spieler hatten sich auf die Trios eingeschossen und ein festes Team gebildet

Als kleinere Truppe war man einem koordinierten Squad aus 4 Kämpfer deutlich unterlegen und zog quasi immer den Kürzeren

Viele beklagten, dass 4 Mitglieder zu viel seien und die Übersichtlichkeit sowie Absprache deutlich litten

Aufgrund der Kritik melde sich Entwickler Infinity Ward via Twitter und verkündete die Rückkehr der Trios. Ihr müsst übrigens kein gewaltiges Update fürchten, es handelt sich nur um einen kleinen Playlist-Fix.

🚨A playlist update is rolling out now across all platforms! We’ve added BR Trios back into #Warzone!🚨 — Infinity Ward (@InfinityWard) April 10, 2020

Das sagen die MeinMMO-Leser zur Situation: Auch auf MeinMMO stimmt ihr teilweise in den Canon der Kritik an den Quads ein:

Mich nervt der Quad-Modus. Spiele immer mit einem Kollegen im Duo. Gegen einen 3er-Trupp hat man noch gute Chancen aber 2vs4 wird da schon viel unwahrscheinlicher. Ich hab auch ehrlich gesagt nicht wirklich Lust mit zwei fremden Leuten zu quatschen, ist nicht so mein Ding. RagingSasuke via MeinMMO

So mancher Leser denkt, dass durch solche Änderungen an der Teamgröße den Spielern stets etwas Neues geboten werden soll. Aber einige von euch hatten auch ihren Spaß an den Gefechten im 4er-Team.

Vor allem die geballte Action sorgte für Freude. So schreibt huhu_2345: „Also ich hatte noch nie soviel Spaß wie gestern. Spiele eigentlich nur mit Freunden und zu viert, Holy Shit waren das geile Runden. Ständig lief einem eine Gruppe über den Weg, ständig gab es Gefechte.“

Zu viert gegen den Rest der Welt kam nicht bei jedem gut an

Durch die Änderungen vom 10. April dürften jetzt Fans beider Modi voll auf ihre Kosten kommen. Was denkt ihr, hat Infinity Ward gut auf die Kritik reagiert? Wenn ihr euch über geheime Änderungen an Warzone und dem Multiplayer von Call of Duty informieren wollt, haben wir hier 7 versteckte Änderungen aus Season 3.