Mit Start der Season 3 entfernte Call of Duty: Warzone den Trios-Modus und brachte stattdessen Quads – und das kommt längst nicht bei jedem gut an. Doch so wie es aussieht, könnte bald bereits eine Alternative kommen.

Was hat es mit der Alternative auf sich? Es sieht ganz danach aus, als könnte bald das Duos-Format bei Call of Duty: Warzone, dem Battle-Royale von CoD: Modern Warfare, Einzug halten.

Nachdem das Update 1.19 die neue Saison eingeläutet hatte, wurde die offizielle Seite von Call of Duty an die Season 3 angepasst. Hier zu sehen waren dann die neuen Modi – Quads und Dous. Doch das war wohl etwas verfrüht. Kurze Zeit später wurde wieder jeder Hinweise auf einen Duo-Modus entfernt.

Zudem stand dort ebenfalls, dass weitere Modi im Verlauf der frisch gestarteten Season 3 kommen sollen.

Quelle: CharlieIntel

Zahlreiche Spieler gehen nun davon aus, dass Duos als nächstes Format schon bald bei Warzone eingeführt werden könnte.

Deshalb gibt es Ärger wegen Quads: Quads kamen als neuer Modus mit Start der Season 3 zu Warzone. Allerdings nicht als zusätzliches Format, sondern als Ersatz für Trios. Neben Plunder kann man sich aktuell also nur Solo oder in einem 4er-Team ins Battle Royale stürzen. Und das schmeckt vielen gar nicht.

Spieler hätten es lieber gesehen, wenn man Quads zusätzlich zu Solo und Trios und weiteren Modi gebracht hätte, aber nicht als Ersatz. Denn zahlreiche Teams beklagen, dass Warzone für sie mit Quads und dem Entfall der Trios nun unattraktiver geworden sei.

Denn viele sind offenbar zu zweit oder zu dritt unterwegs. Konnte man in Trios noch als komplettes Team antreten, den Trupp per Spielersuche auffüllen oder sich zur Not auch noch als Zweier-Trupp durchschlagen, so ist das mit Quads alles schwerer und umständlicher geworden.

Ist man zu zweit unterwegs, bleibt einem im Prinzip nichts anderes übrig, als den Trupp aufzufüllen. Nur funktioniert das längst nicht immer und zu zweit hat man gegen Vierer-Teams im Prinzip keine Chance (auch zu dritt wird es schwer).

Und selbst wenn es funktioniert – mit 2 Randoms hat man gegen eingespielte Teams so gut wie keine Chance. Denn zufällige Mitspieler nutzen oft kein Mikrofon und legen keinen wirklichen Wert auf Teamplay – so die Kritik zahlreichen Fans. So macht der Modus nicht wirklich Spaß.

Kurzum: Nur mit Quads und Solo hat Warzone nun für zahlreiche Spieler an Reiz verloren – gerade für Teams. Trupps aus 2 oder 3 Spielern gucken in die Röhre.

Ist Duos eine Alternative? So manch einer fordert deshalb, dass man zumindest Duos als Format einführt. Das wäre besser und sinnvoller, als Quads.

So könnten kleinere Teams besser zum Zuge kommen und selbst, wenn das Auffüllen des Trupps nicht klappt, hätte man noch einigermaßen gute Chancen als einsamer Wolf. Und in Duos zu zweit mit einem Kumpel loszuziehen, finden zahlreiche Spieler besser, als sich zu zweit durch Quads zu quälen oder sich mit 2 Randoms herumzuschlagen.

Generell wird unter dem Strich aber mehr Vielfalt von der Community gefordert. Spieler würden lieber mehr Modi zur Auswahl haben, als sich nur durch zeitlich begrenzt verfügbare, starre Formate zu quälen – selbst, wenn sie einem nicht zusagen. Viele verstehen nicht, was dagegen spricht, Solo, Duos, Trios und Quads parallel laufen zu lassen. Damit hätte man im Prinzip alle Interessen-Gruppen abgedeckt.

Was hat Warzone noch in Season 3 zu bieten? Nach Start der Season 3 und der Einführung von Quads sollen noch weitere Inhalte folgen. Offiziell wurden bislang nur der Modus Scopes & Scatter Guns (nur Schrotflinten und Scharfschützengewehre) sowie nun Duos erwähnt.

Doch laut Data-Mining wird für die Season 3 noch mehr erwartet:

Battle Royale High Action, wo sich der tödliche Gaskreis viel schneller bewegt.

Battle Royale One Shot. Kopfschüsse sind tödlich. Keine Loadout-Drops

Realism Battle Royale: Warzone mit Realismus-Regeln, also ohne HUD und mit erhöhtem Kopfschussschaden

Hardcore Battle Royale: Warzone im Hardcore-Format: Waffen sind viel tödlicher, kein HUD, Friendly Fire aktiv

Zudem sind die Entwickler vor Kurzem darauf eingegangen, wie sie im Rahmen von Season 3 frischen Wind ins Battle Royale bringen wollen.

Was sagt ihr? Wäre Duos eine bessere Alternative für Quads? Sollte Warzone besser alle Modi permanent verfügbar machen? Oder seid ihr mit Quads bestens bedient?