Bei Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone ist nun auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC mit dem neuen Update 1.19 die Season 3 gestartet. Hier erfahrt ihr alles zur Startzeit sowie zu den Änderungen, die mit der neuen Saison Einzug ins Spiel halten.

Was hat es mit dem neuen CoD Modern Warfare Update auf sich? Heute, am 8. April, um 8:00 Uhr deutscher Zeit startete bei Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone die neue Season 3.

Doch bevor ihr euch in die neuen Inhalte stürzen könnt, gilt es, auf allen Plattformen das neue Modern-Warfare-Update 1.19 herunterzuladen. Denn dieser Patch läutet die neue Saison ein und bringt frischen Content ins Spiel.

Wie groß ist das Update 1.19? Das Update ist mittlerweile live und kann heruntergeladen werden. Auf der PS4 ist der Patch knapp 11,8 GB groß.

Was ändert sich mit Update 1.19 am 8.4.?

Was ist neu? Zunächst einmal bringt das neue Update zahlreiche neue Inhalte ins Spiel. So gibt es gleich zu Saison-Beginn in der Launch-Woche unter anderem

den neuen Operator Alex

einen neuen Battle Pass mit 100 Stufen

2 neue Waffen die SKS-DMR und die Renetti-Pistole

3 neue Multiplayer-Karten: Talsik Backlot, Hovec Sawmill sowie Aniyah Incursion

Neuer Warzone-Modus „Quads“ für Teams mit 4 Spielern

oder auch neue Fahrzeug-Skins

Weitere Inhalte sollen im Verlauf der Saison folgen.

Das ändert sich mit Start der Season 3

Neben den neuen Inhalten gab es auch allerlei Anpassungen und vor allem zahlreiche Bug-Fixes in vielen Bereichen des Spiels. Wir fassen die Wichtigsten davon für euch zusammen.

Allgemeine Fixes:

Backend-Fixes gegen den nervigen Speicher-Fehler 13-71

Ein Problem wurde behoben, wodurch es manchmal zu einer nervigen Grafik-Verzerrung kam und ein störender schwarzer Schatten den Spielern folgte

Clan Tags sollten nun nicht mehr doppelt erscheinen

Audio:

Die Lautstärke der Flugzeugs während der Infiltration wurde angepasst

Die Lautstärke beim Betreten des Gulags wurde angepasst

Die Lautstärke von weit entfernten Waffen wurde reduziert

Einige Schritt-Geräusche beim Nutzen des Visiers sowie in der Hocke sind nun nicht mehr so weit zu hören – Abhängig vom der Bodenbeschaffenheit

Waffen:

Die “The Line Breaker”-Variante der EBR performt nun genau so wie die Basis-Waffe. Da gab es zuletzt allerlei Aufregung und Pay-to-Win-Vorwürfe.

Rauchgranaten aus dem 40mm-Unterlauf-Werfer lösen nun korrekt Rauch aus.

Die Streuung für die Schrotkugeln des 6-R Mags für Model 680 wurde verkleinert

Akimbo-Waffen starten nun mit 2 Extra-Magazinen anstatt mit nur einem

Die Streuung der VLK Rogue Schrotflinte beim Feuern aus der Hüfte wurde verkleinert

Die Streuung von Slug-Geschossen der Schrotflinten wurde in der Visier-Ansicht verkleinert

SpecOps:

Fahrzeugschaden wird nun durch Text signalisiert

Fehlerbehebungen für Operation Headhunter

Fallschaden ist im Koop nun genau so wie in Warzone

Fall damage is now the same in Co-Op as it is in Warzone

WARZONE:

Jetzt wird angezeigt, wie weit ihr im Match von euren Teammitgliedern entfernt seid

Zahlreiche Exploits wurden behoben

Ein Fehler wurde behoben, wodurch man Spieler nicht mehr wiederbeleben konnte, wenn die Animation einmal unterbrochen wurde

Ein Problem wurde behoben, wodurch man durch Fahrzeuge getötet werden konnte, obwohl man nicht in unmittelbarer Nähe war

Ein Problem wurde behoben, wodurch man durch das Wechseln der Sitze im Tac Rover unverwundbar werden konnte

Ein Problem wurde behoben, wodurch man in Solos die Selbst-Wiederbelebung nicht verwenden konnte

Loadout-Drops wurden erneut teurer und kosten nun 10.000$

Blut und Bildschirm-Wackeln für Faustschläge wurden beim Warten im Gulag entfernt

Ein Problem wurde behoben, wodurch sich der finale Kreis außerhalb der Karte oder an nicht dafür vorgesehenen Orten positionierte

Ein Problem wurde behoben, wodurch Panzerungs-Platten sowie Killstreaks manchmal nicht genutzt werden konnten

PC:

Zahlreiche Fixes, um Crahses zu verhindern und die Stabilität des Spiels zu verbessern

Die offiziellen Patch Notes für das Modern Warfare Update 1.19: Das waren nur die wichtigsten Auszüge aus den Patch Notes. Die komplette Auflistung aller Änderungen gibt es hier auf der Seite von Infinity Ward: Call of Duty: Modern Warfare / Warzone – Patch Notes für Update 1.19 (ENG)