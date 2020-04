In CoD Warzone gibt es aktuell große Diskussionen rund um einen Waffen-Skin. Für viele riecht das nach Pay2Win und lässt schlimme Erinnerungen hochkommen.

Um dieses Problem geht es: Am Wochenende gab es viel Stress um einen Battle-Pass-Skin. Dieser Skin hat die Sniper EBR-14 stärker gemacht und sie plötzlich zu einer One-Shot-Waffe umfunktioniert.

Das Problem dabei ist, dass man an diesen Skin nur kommt, wenn man auch Geld investiert. Das Geschrei nach Pay2Win war also groß. Vor allem die schlechte Vergangenheit von Activision lässt Spieler sauer werden.

Nur ein Bug oder doch volle Absicht?

Hierüber wird diskutiert: Es gibt vor allem zwei Seiten bei diesem Thema:

Die einen sagen, dass das doch Pay2Win und wirklich eine Schande sei

Die anderen sagen, dass es sich doch nur um einen Bug handele und man kein großes Fass aufmachen solle

Am Ende fasst der Ersteller des reddit-Threads, der die große Diskussion ausgelöst hat, die Lage passend zusammen: „Ja, es ist vermutlich ein Bug, aber es ist ein Pay2Win-Bug.“

Die EBR-14 ist mit einem Waffen-Skin plötzlich stärker

Hier gab es Zweifel: Einige Spieler argumentierten, dass die Waffe nur so stark sei, weil die Blaupausen bestimmte Aufsätze haben. Dadurch sei die EBR-14 stärker als das bereits vorgeschlagene Modell. Dieser Vorwurf zerschlug sich allerdings schnell. Selbst die selbstgebaute Waffe wäre nicht stark genug für einen One-Shot.

Warum ist das Thema so brisant? In Call of Duty wird schnell mal Pay2Win gerufen. Grund dafür sind die Vorgänger-Spiele von Modern Warfare.

In Black Ops 4 und dem dazugehörigen Battle Royale Blackout war der Cashshop immer wieder ein Problem. So wurden Waffen nur gegen Echtgeld verkauft und man konnte sich Vorteile einfahren, wenn man mehr Geld als andere investierte.

Mit diesen Problemen im Hinterkopf kommen die Sorgen um Pay2Win in Modern Warfare und Warzone schnell ans Tageslicht. Immerhin hat Activision bewiesen, dass sie vor solchen Schritten nicht zurückweichen.

Ist es also nur ein Bug? Davon gehen die meisten Spieler aus. Dennoch hat man immer im Hinterkopf, dass es vielleicht doch ein ernstes Pay2Win-Problem werden kann. Schlussendlich werden die kommenden Updates zeigen, ob das Problem mit dem Waffen-Skin behoben wird. Falls nicht, weiß man, dass dieser Bug mit Absicht im Spiel ist.