Video zeigt: Ein Waffen-Skin in CoD Warzone macht eine Sniper tödlicher

In Call of Duty: Modern Warfare und Warzone sorgt ein Waffen-Skin für Aufsehen. Dieser soll eine Sniper stärker machen, obwohl das eigentlich nicht gewollt ist.

Hier gibt es Probleme: Auf reddit ist ein Video aufgetaucht, was Probleme mit der EBR-14 zeigt. Wenn sie einen Waffen-Skin aus dem Battle Pass trägt, dann soll sie stärker sein. Ein Experiment in dem Video beweist das Ganze dann.

Normalerweise sollen Skins die Waffen nicht stärker machen, sondern sie nur optisch verändern, doch hier scheint es auch einen technischen Buff zu geben.

Video zeigt, wie stark EBR-14 mit Waffen-Skin ist

Das ist das Video: Ein paar Spieler wollten dem auf den Grund gehen und haben das genau getestet. In dem Clip sieht man, wie „ChickenYug“ mit einer modifizierten EBR-14, ohne Skin, seinem Kollegen einen Headshot verpasst. Der bleibt stehen und überlebt das Ganze.

Danach wird die Waffe gewechselt und die EBR-14 mit dem „Line Breaker“-Skin kommt in den Einsatz. Diese hat dieselben Aufsätze drauf, wie die EBR ohne Skin. Ein gleicher Kopfschuss ist dann plötzlich tödlich, obwohl der Gegner sich wieder komplett geheilt hatte. Die Sniper mit dem richtigen Skin scheint also einen Schadens-Buff bekommen zu haben, obwohl ein Skin eigentlich darauf keinen Einfluss nehmen soll.

Wie kommt das Video an? Der Clip hat mittlerweile über 16.000 Upvotes. Viele andere Spieler sehen darin einen Beweis, dass Waffen-Skins tatsächlich einen Einfluss auf den Schaden nehmen können. Es fällt sogar die Aussage, dass das doch Pay-to-Win sei, denn immerhin kommt man an den Battle-Pass-Skin nur, wenn man auch Geld bezahlt.

Andere Spieler entschärfen das Ganze ein bisschen. Sie glauben eher an einen üblen Bug und hoffen, dass Infinity Ward schnell darauf reagiert. So heißt es von maulla auf reddit: „Das ist ein Bug und nicht Pay-to-Win. Reddit kann manchmal so dramatisch sein.“

Wieso wird gleich Pay-to-Win geschrien? Für den Vorgänger des aktuellen Modern Warfare, Black Ops 4 aus 2018, gab es scharfe Kritik für die Loot-Boxen. Es hing stark vom Zufall ab, ob man seine Lieblingswaffe in der richtigen Version oder verpasste Event-Waffen durch die Boxen bekam. Einige Spieler fühlen sich nun daran erinnert.

In Modern Warfare gab es bisher allerdings kaum Kritik in diese Richtung. Anstatt der umstrittenen Loot-Boxen führte Infinity Ward das System rund um die Battle Passes ein und punktete damit bei den Spielern.