CoD Modern Warfare: Season 3 startet bald – Das wissen wir bisher

Bei Call of Duty: Modern Warfare endet in Kürze die laufende Saison und die Season 3 geht an den Start. Wir fassen die wichtigsten Fakten und Gerüchte zur neuen Saison zusammen und zeigen, was uns in Kürze dort erwarten könnte – auch in CoD: Warzone.

Wie lange läuft noch die Season 2 in Modern Warfare? Wirft man einen Blick auf den Battle Pass der Season 2, so sieht man, das die aktuelle 2. Saison am Dienstag, dem 7. April, um 19:00 Uhr deutscher Zeit endet. In nicht mal mehr einer Woche ist also Schluss.

Bis dahin habt ihr noch Zeit, den Battle Pass hochzuleveln oder abzuschließen und euch auf den letzten Drücker einige Belohnungen abzugreifen. Dann folgt auch schon die Season 3. Doch was bringt sie mit sich?

Alles, was man bisher zur Season 3 von Call of Duty: Modern Warfare weiß

Woher kommen die Infos? Wirklich offiziell bestätigte Infos gibt es bis auf das Ende der Season 2, einen neuen Battle Pass sowie zwei kommende Maps aktuell kaum. Doch es gab bereits einige interessante Leaks von zuverlässigen Quellen, sowie einige Daten-Funde im Spiel selbst, sodass man sich bereits ein erstes Bild davon machen kann, was uns mit der Season 3 erwarten könnte.

Bedenkt: Bei vielen Infos handelt es sich also um nicht offiziell bestätigte Daten. Nehmt das Ganze also erstmal mit der entsprechenden Portion Vorsicht.

Wann startet bei Modern Warfare Season 3?

Das Startdatum der Season 3: Man geht davon aus, dass die Season 3 auf allen Plattformen einen fließenden Start haben und gleich im direkten Anschluss an Season 2 beginnt. Das war auch beim Start der Season 2 bereits der Fall.

Der zeitgleiche Start der Season 3 am 7. April auf PS4, Xbox One und PC ist also sehr wahrscheinlich.

Die Startzeit der Season 3: Da die Season 2 um 19:00 Uhr deutscher Zeit endet, dürfte die Season 3 dann also direkt auch um 19:00 Uhr starten.

Startverzögerung durch Update zur Season 3? Die neue Saison dürfte dabei von einem großen Update eingeleitet werden – das gilt im Prinzip als sicher. Das muss zunächst heruntergeladen und installiert werden, um sich in die neuen Inhalte stürzen zu können.

Der Beginn der Season 3 wird also auch davon abhängen, wie schnell ihr die neuen Daten geladen habt. Offizielle Angaben zu der Größe des Downloads gibt es bislang nicht. Direkt um 19:00 Uhr wird aber wohl keiner starten können.

Modern Warfare Battle Pass für Season 3

Was steckt im Battle Pass für die Season 2? Ebenfalls als sicher gilt, dass es auch für die Season 3 einen neuen Battle Pass mit 100 Stufen geben wird. Bereits vor dem Release von Call of Duty: Modern Warfare hatten die Entwickler bestätigt, dass man fest auf dieses Modell setzen wird.

Da die bisherigen zwei Battle Passes ein identisches Format aufwiesen, kann man davon ausgehen, dass sich das mit der Season 3 nicht ändern wird. Über den Battle Pass erhaltet ihr also auch weiterhin allerlei kosmetischen Belohnungen wie Operator-Skins, CoD-Punkte, XP-Boosts sowie neuen Baupläne und Waffen.

Muss man den Modern Warfare Season 2 Battle Pass kaufen? Nur, wenn ihr all seine Belohnungen voll ausschöpfen wollt. Dieser kostet euch dann wohl auch in Season 3 10€ oder 1.000 CoD-Punkte. Generell ist der Battle Pass aber nicht zwingend erforderlich.

Denn neben dem kostenpflichtigen Premium-Belohnungs-Zweig bietet der Pass auch einen freien Belohnung-Zweig, auf den alle Spieler Zugriff haben. Dort bekommt man einfach nur weniger Prämien, aber trotzdem alles Gameplay-Relevante, wie beispielsweise neue Basis-Waffen.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: CoD Modern Warfare: Battle Pass kaufen oder nicht – für wen lohnt es sich?

Inhalte der Modern Warfare Season 3

Gibt es neue Operators? Nachdem bisher mit jeder neuen Season neue Operators eingeführt wurden, geht man auch bei Season 3 fest davon aus, dass es hier Nachschub geben wird.

Laut einem Leak wird es sich dabei um

Alex

und Ronin

handeln. Mehr also die Namen verriet der Leak aber bislang nicht. Bilder von den neuen Operators gibt es leider keine. Wenn es sich bei dem Alex allerdings um die Figur aus der Kampagne handelt, könnt ihr sogar ein ganzes CoD-Abenteuer mit ihm erleben.

Wie sieht’s mit neuen Waffen aus? Hier gab es bereits einen Leak, bei dem die zwei neuen Waffen der Season 3 möglicherweise schon gelüftet wurden.

So sollen folgende Waffen mit der Season 3 über den Battle Pass Einzug ins Spiel halten:

die SKS, eine neue halbautomatische DMR (Designated Marksman Rifle) aus russischer Produktion. Sie soll eine höhere Feuerrate haben, als alle anderen Schießeisen dieser Waffengattung. Doch ein präzise platzierter Schuss soll reichen, damit ihr überhaupt keine Folgetreffer mehr setzen müsst.

die Renetti, eine halbautomatische 9mm-Pistole, die auf kurze Entfernungen besonders glänzen soll.

Bilder von den beiden neuen Schießeisen gab es leider keine.

Kommen neue Karten für den traditionellen Multiplayer? Vor Kurzem erschien Call of Duty: Modern Warfare 2 Remeastered, allerdings nur mit der Singleplayer-Kampagne – also komplett ohne Multiplayer.

Daraufhin erklärte Activision, dass man stattdessen beliebte klassische Karten der Modern-Warfare-Reihe im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2019 hinzufügen werde, um die Community nicht unnötig zu spalten. Und so wie es aussieht, werden mit Season 3 mindestens 2 beliebte Maps ihren Weg in den aktuellen Modern-Warfare-Ableger finden.

Nach dem letzten Update für Modern Warfare wurde durch einen Bug sichtbar, dass offenbar die Karten

Backlot aus MW1

Quelle: Reddit-User Senescallo

sowie Village aus MW3

Quelle: Reddit-User Senescallo

bereits in den Daten, aber noch nicht im Spiel sind. Auch ein Leak sprach bereits zuvor über diese beiden Karten in der Season 3. Man geht hier deshalb fest davon aus, dass beide Maps im Zuge der Season 3 ins Spiel kommen werden.

Was gibt’s Neues für Call of Duty: Warzone? Auch hier gab es bereits einen Leak, der davon spricht, dass in Season 3 zumindest zahlreiche neue Modi für das Free-to-Play Battle Royale Call of Duty: Warzone kommen werden.

Dabei handelt es sich um um:

Battle Royale Duos für Teams aus 2 Spielern.

Battle Royale Quads für Teams aus 4 Spielern

Battle Royale High Action, wo sich der tödliche Gaskreis viel schneller bewegt. Hier kommt also zusätzliches Tempo ins Spiel

Battle Royale Shotty Snipers, wo ihr nur mit Schrotflinten und Scharfschützengewehren unterwegs seid und Loadout-Drops deaktiviert sind

Battle Royale One Shot. Hier sind Kopfschüsse tödlich. Es gibt keine Loadout-Drops

Realism Battle Royale mit Realismus-Regeln – kein HUD und erhöhter Kopfschussschaden

Hardcore Battle Royale im Hardcore-Format: Waffen sind insgesamt viel tödlicher, kein HUD, Friendly Fire aktiv

Wann genau diese Modi im Rahmen der Season 3 aktiv werden und ob es sich dabei um zeitlich limitierte oder permanente Modi handelt, verriet der Leak nicht.

Übrigens, Modern Warfare lässt das Ende der Season 2 ab dem 3. April mit Doppel-XP ausklingen. Es lohnt sich also dann, wieder reinzuschauen – gerade, wenn ihr noch Waffen oder den Battle Pass der Season 2 leveln wollt.