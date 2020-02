Bei Call of Duty: Modern Warfare startet in Kürze die Season 2. So manch ein Spieler fragt sich, was der neue Battle Pass bereithält und ob man sich diesen holen sollte. Doch der Kauf ist keinesfalls Pflicht, wenn ihr die Seasons genießen wollt. Wir erklären, warum.

Was hat es mit dem Battle Pass bei Modern Warfare auf sich? Durch sogenannte Seasons wird Modern Warfare fortlaufend mit frischem Content versorgt. Zusätzlich führte Call of Duty mit Modern Warfare das Battle-Pass-System ein – jede Season bekommt somit einen eigenen Battle Pass.

Damit erhalten Spieler zusätzliche Anreize in Form von weiteren Belohnungen – wenn man Pass kauft, mehr. So manch ein Spieler mag sich da fragen, ob er was verpasst, wenn er im Zuge einer Season den Battle Pass nicht erwirbt. Ist dieser nötig, um die Season in vollen Zügen auskosten zu können – wie die kommende Season 2? Oder hat man auch als nicht Käufer durch die eigentliche Season genug Neues?

Das erfahrt ihr hier.

Das steckt im Battle Pass für Modern Warfare

Battle-Pass statt Loot-Boxen: Bereits vor dem Release teilten die Entwickler von Infinity Ward mit, dass es bei Modern Warfare keinen Season Pass und keine Loot-Boxen mehr geben wird. Stattdessen würde es einen klar strukturierten Battle-Pass geben, über den Belohnungen ohne Zufallsfaktor erspielt werden können.

Seit Start der Season 1 hat man nun ein gutes Bild davon, wie so ein Battle Pass aussieht und was für Inhalte er bietet. Diese Struktur dürfte auch für alle weiteren Seasons stehen. Das sei das System, auf das man bei Modern Warfare setzt, so die Entwickler.

Das bringt der Battle-Pass: Mit dem Battle Pass können in der dazugehörigen Saison zusätzliche, meist kosmetische Items wie Embleme oder Operator-Skins erspielt werden. Aber auch Bonus-XP-Token, neue Waffen oder Baupläne für alternative, kosmetische Varianten der Schießeisen sind im Battle Pass erhalten.

Dieser gliedert sich dabei in 2 Belohnungsschienen:

eine Premium-Schiene für Käufer (kostet circa 10€). Hier erhält man als Käufer sofort einige kosmetische Items wie Operator Skins, XP-Token oder eine Uhr. In 100 Stufen kann man sich durch das Leveln des Battle Pass (einfach durch Spielen) dann auf jeder Stufe eine weitere Belohnung freischalten.

eine Gratis-Schiene, die Belohnungen für alle Besitzer von CoD-Modern Warfare bietet – unabhängig vom tatsächlichen Kauf des jeweiligen Battle Pass. Auch hier gibt es 100 Stufen, doch nur einige davon bieten Belohnungen.

Übrigens, spielt man einen gekauften Battle Pass komplett frei, so bekommt man darüber ausreichend CoD-Punkte, um sich gleich den Battle Pass für die nächste Saison zu refinanzieren.

Das steckt in den Seasons von CoD Modern Warfare

Alles ist kostenlos und frei für alle: Über die Seasons versorgt Infinity Ward das Spiel mit neuen Inhalten. Dabei werden frische Inhalte wie neue Multiplayer-Maps, neue Modi oder Waffen über eine gewissen Zeitspanne in Schüben verteilt ausgeliefert.

Das Coole dabei: All diese neuen Inhalte sind dabei komplett kostenlos für alle Spieler und werden zeitgleich auf allen Plattformen – also auf der PS4, der Xbox One und dem PC – veröffentlicht.

So war das früher: Beim direkten Vorgänger Black Ops 4 sah das nämlich noch anders auch. Wollte man dort neue Karten oder Zombie-Abenteuer erleben, war der Kauf des sogenannten Black Ops Pass (im Prinzip ein Season Pass) Pflicht.

Einzeln konnte man die Karten-Pakete nicht erwerben. Zudem wurden neue Inhalte auf der PS4 eine Woche früher veröffentlicht. Wer das Spiel also in vollen Zügen genießen wollte, kam um einen Kauf nicht drum herum.

Für wen lohnt sich der Battle Pass in Modern Warfare?

Battle Pass in CoD Modern Warfare – Kaufen oder nicht kaufen? Hier kommt es eigentlich nur darauf an, was euch wichtig ist und ob ihr viel beziehungsweise regelmäßig spielt.

Denn alle essentiellen Inhalte aus der jeweiligen Saison, wie die beiden neuen Basis-Waffen aus der Season 1, erhaltet ihr auch, wenn ihr den Battle Pass nicht kauft – sei es nun über die Gratis-Belohnungsschiene des jeweiligen Battle Pass oder als freies Update im Rahmen der entsprechenden Saison.

Der Kauf des Battle Pass erweitert im Prinzip nur den Belohnungs-Pool und bringt euch einige XP-Boni, CoD-Points sowie eine Menge kosmetischen Kram.

Fazit: Spielt ihr viel und regelmäßig und/oder sind euch Cosmetics für Charakter- sowie Waffen-Individualisierung wichtig? Dann könnte sich der Battle Pass durchaus für euch lohnen.

Die beiden Waffen aus dem Season 1 Battle Pass

Denn für 10€ bekommen Vielspieler eine Menge coole kosmetische Items zusätzlich zu den ganzen freien Inhalten einer Saison geboten. Doch diese wollen freigespielt werden, indem man den Battle Pass levelt (oder sich die Ränge mit CoD-Points, also der Echtgeld-Währung, erkauft), ihr solltet also wirklich am Ball bleiben. Dann habt ihr aber am Ende sogar die CoD-Points für den nächsten Battle Pass drin.

Spielt ihr hingegen wenig oder gelegentlich und könnt optionalen Cosmetics nichts abgewinnen, dann könnt ihr getrost auf einen Kauf verzichten. Schließlich erhaltet ihr alle relevanten saisonalen Inhalte wie neue Karten oder neue Basis-Waffen auch ganz ohne zusätzliches Geld, könnt die Seasons und frische Inhalte im Gegensatz zu früheren Ablegern also auch so in vollen Zügen auskosten.

Und die CoD-Points für den Pass bekommt man als Gelegenheitsspieler eh nicht ohne weiteres zusammen. Steht ihr also nicht auf optionales Bling-Bling, dann braucht ihr auch den Battle Pass nicht wirklich.

Wie seht ihr das Ganze? Ist für euch der Battle Pass bei Modern Warfare Pflicht? Oder kommt ihr auch ohne voll auf eure Kosten?