In Kürze startet bei Call of Duty: Modern Warfare die neue Saison. Wir fassen zusammen, was man bereits über die Season 2 und den Battle Pass weiß und was Gerüchte sowie Leaks über neue Inhalte wie Waffen, Modi oder Maps sagen.

Was hat es mit den Seasons bei CoD Modern Warfare auf sich? Mit den Seasons wird Modern Warfare mit neuen Inhalten versorgt. Dabei werden bestimmte Inhalte wie neue Karten, Modi oder Waffen über eine gewissen Zeitspanne verteilt ausgeliefert – und zwar kostenlos für alle Spieler und zeitgleich auf allen Plattformen.

Mit einem sogenannten Battle Pass können in der dazugehörigen Saison zudem weitere, meist kosmetische Items wie Embleme oder Operator-Skins verdient werden. Aber auch neue Waffen oder Baupläne sind im Battle Pass erhalten.

Das ist bislang zur Season 2 von Modern Warfare bekannt

Was weiß man bereits offiziell zur Season 2? Offiziell wurde die Season 2 noch gar nicht durch Infinity Ward vorgestellt, bestätigte Fakten gibt es auch wenige Tagen vor dem wahrscheinlichen Beginn der neuen Saison also immer noch kaum. Doch es einige interessante Leaks, die so manch ein potentielles Detail zur kommenden Season 2 enthielten. Zudem lassen sich auch aus offiziellen Aussagen bereits einige Details ableiten.

Wann startet bei Modern Warfare die Season 2?

Season 1 verlängert: Ein offizielles Startdatum für die Season 2 gibt es bislang nicht. Jedoch haben die Entwickler von Infinity Ward die aktuell noch laufende Season 1 verlängert. Diese wird nun am 11. Februar enden, also eine Woche später, als ursprünglich geplant.

Das wahrscheinliche Startdatum für Season 2: Man geht dabei davon aus, dass es einen fließenden Übergang geben wird und die Modern Warfare Season 2 direkt im Anschluss, also ebenfalls am 11. Feburar startet. So war das beispielsweise auch bei Black Ops 4 mit den Operations, die im Prinzip nichts anderes als Seasons waren.

Die Startzeit für Season 2: Größere Patches sowie Updates und neue Inhalte gingen bei Modern Warfare bislang immer gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit live. Es ist also wahrscheinlich, dass die Season am 11.02. dann auch entsprechend um 19:00 Uhr an den Start geht.

Was weiß man zum neuen Modern Warfare Battle Pass für Season 2?

Was steckt im Battle Pass für die Season 2? Offiziell weiß man nur, dass es einen neuen Season Pass geben wird. Die Entwickler hatten bereits vor Release der Season 1 angekündigt, dass sie auch darüber hinaus auf dieses Modell setzen werden. Dafür gibt es keine Lootboxen mehr im Spiel.

Über genaue Inhalte des Modern Warfare Season 2 Battle Pass ist bislang noch nichts bekannt. Doch man geht stark davon aus, dass dieser das gleiche Format haben wird, wie der Battle Pass aus Season 1 – also mit allerlei kosmetischen Belohnungen wie Operator-Skins, CoD-Punkten, XP-Boosts sowie neuen Bauplänen und Waffen.

Muss man den Modern Warfare Season 2 Battle Pass kaufen? Der Battle Pass muss nur gekauft werden, wenn man all seine Belohnungen voll ausschöpfen will. Er wird aller Voraussicht nach genau wie in Season 1 rund 10€ kosten.

Generell muss man den Battle Pass aber nicht zwingend kaufen – wohl auch nicht in Season 2. Denn er hat einen Premium-Belohnungszweig für Käufer, aber auch einen freien Belohnungszweig für alle Spieler. Dort bekommt man einfach nur weniger Belohnungen, aber trotzdem alles Relevante.

So hatte Infinity Ward schon vor Season 1 bekannt gegeben, dass der Battle Pass für Käufer nur weitere kosmetische Belohnungen bringen soll. Alle Gameplay-relevanten Sachen wie beispielsweise neue Basis-Waffen (wie vor kurzem die neue Armbrust) können auch ohne den Kauf frei erspielt werden. Kurzum: Kauft man ihn nicht, hat man einfach nur weniger Cosmetics.

Was weiß man zu den Inhalten der Season 2 bei Modern Warfare?

Diesbezüglich gibt es keinerlei offizielle Infos – nur Leaks und einen mysteriösen Teaser.

Kommt die Kultifgur Ghost als spielbarer Operator? Nach dem großen Modern Warfare Update 1.13 stießen Spieler kürzlich auf einige mysteriöse Bildschirmanzeigen auf einigen Multiplayer-Maps. Dort wurde kurzzeitig auf Bildschirmen oder digitalen Anzeigetafel ein Totenschädel angezeigt. Dieser verschwand dann kurze Zeit darauf wieder.

Viele sehen das als einen deutlichen Hinweis auf eine bevorstehende Rückkehr von Ghost, denn das Markenzeichen dieses Kult-Charakters ist eine Maske mit einem weißen Totenschädel. Man geht davon aus, dass dieser mit der Season 2 ins Spiel kommen wird – ob nun als Teil vom Battle Pass oder im Ingame-Shop.

Quelle: Reddit-User Senescallo

Schon letztes Jahr gab es zudem einen Leak, der zahlreiche Operator zeigte, die wohl früher oder später ihren Weg ins Spiel finden werden. Auch Ghost war darunter.

Kommt mit Season 2 auch Battle Royale zu Modern Warfare? Call of Duty: Modern Warfare erschien ohne Battle Royale, doch Spekulationen und Gerüchte zu diesem Thema wollen im Prinzip bereits seit Release nicht abreißen: Wie sieht’s mit Battle Royale für CoD Modern Warfare aus? Das wissen wir

Mehrere Leaks sprachen bereits davon, dass Modern Warfare nachträglich einen Battle-Royale-Modus erhalten könnte – ob nun als zusätzlichen Modus im Spiel oder gar als Standalone-Version. Kurz vor dem Beginn der Season 2 gab es nun den jüngsten Leak.

Dort ist unter anderem davon die Rede, dass Battle Royale schon mit der Season 2 ins Spiel kommen könnte und dass die neue Season wohl deshalb auch verschoben wurde. Der Modus könnte jedoch auch komplett verworfen werden. Mehr dazu lest ihr hier: Battle Royale könnte mit Season 2 kommen – Leak bei CoD MW liefert Hinweise

Bedenkt jedoch: Auch wenn der verantwortliche Leaker bereits öfter Details zu Modern Warfare richtig vorhergesagt hat – es handelt sich um unbestätigte Infos. Nehmt das Ganze also mit der nötigen Portion Vorsicht und Skepsis.

Wie sieht es mit neuen Waffen in der Season 2 aus? Diese Infos beruhen bisher ebenfalls auf Leaks. So hat man in den Spiel-Daten von Modern Warfare Einträge für

eine neue Maschinenpistole (SMG)

ein neues Maschinengewehr (LMG)

sowie ein ballistisches Messer

gefunden. Bei der MP geht man davon aus, dass es sich um die Vector handeln könnte, die bereits im vergangenen Jahr zusammen mit der Armbrust geleakt ist. Die Armbrust ist übrigens bereits seit Kurzem im Spiel. Hier lest ihr, was sie im Details kann: Beste Setups und Aufsätze für die Armbrust – So spielt ihr sie richtig

Wie steht’s in der Season 2 um neue Karten und Modi? Auch dazu gibt es noch keine offiziellen Angaben, doch man kann mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass mit der neuen Season auch neue Karten sowie neue Modi ins Spiel kommen werden. Schließlich machen sie einen großen Teil einer Season aus.

Und bereits vor einiger Zeit fanden Dataminer Einträge für 38 Karten und 23 Modi, die wohl nach und nach ihren Weg ins Spiel finden werden. Manches davon wie die beleibte Crash-Map, die Kult-Karte Shipment sowie einige Modi haben ihren Weg in Spiel bereits mit der Season 1 gefunden. Man geht fest davon aus, dass in Season 2 weitere Maps und Modi aus dieser Liste folgen werden.

Nach dem jüngsten Update für Modern Warfare wurden übrigens neue Einträge für die beiden Modi „One in the Chamber“ (Eine im Lauf) und „All or Nothing“ (Alles oder nichts) gefunden. Es ist also druchaus denkbar, dass diese beiden Modi schon in naher Zukunft mit der Season 2 Einzug im Spiel halten werden.

