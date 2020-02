CoD MW: Neue Waffen Grau 5.56 und Striker 45 freischalten – So geht’s

Bei Call of Duty: Modern Warfare ist nun die neue Season 2 offiziell gestartet. Mit an Bord sind unter anderem 2 neue Basis-Waffen aus dem Battle Pass – die Grau 5.56 sowie die Striker 45. Doch wie bekommt man die beiden neuen Schießeisen?

Die Season 2 ist da: Endlich ist es soweit. Am 11. Februar ist bei CoD: Modern Warfare die neue Season 2 gestartet. Diese brachte bereits zahlreiche neue Inhalte – unter anderem auch 2 neue Waffen. Weitere Content soll noch im weiteren Verlauf der Saison folgen.

Was euch im Frühjahr 2020 bei Modern Warfare erwartet, lest ihr hier: CoD MW: Season 2 vorgestellt – Diese Inhalte erwarten euch heute zum Start

Welche Waffen sind jetzt neu? Bei den zwei neuen Waffen handelt es sich dabei um:

das Sturmgewehr Grau 5.56, das dem Design der Sig 552 Commando nachempfunden ist.

die Maschinenpistole Striker 45 im Stile der LWRCI SMG 45, die aber auch der HK UMP zum Verwechseln ähnlich sieht.

Wie bekommt man die neuen Waffen aus der Season 2?

Kosten die neuen Waffen etwas? Wie auch die RAM-7 und die Holger-26 aus der Season 1, sind die beiden neuen Season-2-Waffen an den Battle Pass gebunden.

Beide Waffen kommen dabei über den kostenlosen Belohnungszweig, können also von allen Spielern ohne Extra-Kosten freigeschaltet werden. Den Battle Pass kaufen müsst ihr für die beiden neuen Waffen nicht.

Was genau muss man für die neuen Season-2-Waffen tun? Eigentlich nur eines: Spaß am Spiel haben und fleißig Modern Warfare zocken. Denn auch diese zusätzlichen Waffen sind an bestimmte Ränge des Season 2 Battle Pass geknüpft. Ihr müsst den Pass lediglich über das Erspielen von XP aufleveln.

Alternativ könnt ihr euch die Ränge aber auch mit CoD-Points erkaufen (150 Punkte pro Stufe). Oder ihr nutzt die 20 freien Tier-Unlocks, falls ihr euch das entsprechende große Battle-Pass-Bundle gekauft habt, wo dieser Bonus enthalten ist.

So gibt’s die Grau 5.56: Dieses neue Sturmgewehr erhaltet ihr bereits relativ früh – nämlich auf Stufe 15 vom neuen Season 2 Battle Pass.

Nutzt ihr die Tier-Unlocks, dann könnt ihr diese Waffe sofort freischalten. Kauft ihr euch Battle-Pass-Stufen, dann müsst ihr dafür jedoch 2.250 Punkte blechen, was circa 22,50€ entspricht.

So kommt ihr an die Striker 45: Für die Striker 45 müsst ihr euch in der Season 2 etwas mehr ins Zeug legen. Diese Waffe schaltet ihr erst frei, sobald ihr Battle-Pass-Level 31 erreicht.

Die Tier-Unlocks aus dem Battle-Pass-Bundle können hier zwar auch helfen, doch mindestens 11 Stufen werdet ihr trotzdem selbst leveln oder kaufen müssen.

Ohne die Unlocks müsstet ihr dabei 4.650 CoD-Punkte investieren (46,50€). Mit den 20 Bonus-Freischaltungen wären es noch immer 1.650 Punkte (16,50€).

Season 2 bringt noch geheime 3. Waffe – Es wird wohl die M26 MASS

Was hat es mit der geheimen Waffe auf sich? In der Roadmap für die Season 2 wurde eine neue Waffe angekündigt, die jedoch bisher als geheim geführt wird.

Doch bei näherem Hinsehen auf die Roadmap sowie den Launch-Trailer haben clevere Fans schnell erkannt – es handelt sich wohl um die Schrotflinte M26 MASS.

Mehr dazu lest ihr hier: CoD MW bringt geheime Waffe in Season 2 – Wir wissen schon, was es wird

Wann kommt die M26 MASS und wie bekommt man sie? Wann die geheime Waffe kommt, ist nicht bekannt. Auch nicht, wie genau man sie bekommt. Doch hier vermuten die Fans Parallelen zur Armbrust.

Diese Waffe war auch geheim und kam kurz vor Ende der Season 1 ins Spiel. Sie kann ebenfalls von allen Spielern kostenlos erspielt werden, ist jedoch nicht an den Battle Pass gebunden. Den Crossbow muss man nämlich über eine Ingame-Challenge erspielen.

Hier erfahrt ihr mehr: CoD Modern Warfare: Armbrust freischalten – So gibt’s den neuen Crossbow

Übrigens, neben der geheimen Waffe hat die Season 2 wohl noch eine weitere Überraschung im Gepäck: