Als Teaser für Season 2 von Call of Duty: Modern Warfare deutete das Spiele eine Waffe hinter dem Schriftzug Classified an. Wir haben genauer hingeschaut und erkennen die M26 Shotgun.

Was wurde gezeigt? Zum Start von Season 2 veröffentlichte Infinity Ward eine Roadmap. Die zeigt Inhalte wie neue Operators, Multiplayer-Maps, „Ground War“-Maps und neue Waffen. Ein paar der Inhalte kommen gleich zum Start von Season 2 in Call of Duty: Modern Warfare ins Spiel.

Andere folgen erst im Laufe der Season. So auch eine Waffe. Angekündigt wird sie als „neue Waffe“ und verbirgt sich hinter einem „classified“-Schriftzug auf der Roadmap-Grafik.

Die M26 MASS – Neue Shotgun in CoD Modern Warfare

Wir haben genauer hingeschaut: Beim Ranzoomen auf das Bild fällt eine starke Ähnlichkeit zur M26 (MASS) Shotgun auf. MASS steht für Modular Accessory Shotgun System. Das ist eine Unterlaufschrotflinte, die unter dem Handschutz eines Gewehrs angebrachtwerden kann.

Die Idee hinter so einem Aufsatz ist, beim Kampf in enger Umgebung schnell eine Waffe bereitzuhaben, die eine hohe Feuerkraft besitzt.

Doch das MASS kann in der echten Welt nicht nur am Unterlauf eines Gewehrs angebracht, sondern auch in bestimmter Ausführung auch als eigenständige Waffe genutzt werden. Dazu montiert man einen Pistolengriff sowie eine Schulterstütze. (via Wikipedia)

Die Waffe wird wahrscheinlich als Grundmodell zur Verfügung stehen, das ihr dann mit Aufsätzen weiter ausbauen könnt. Möglich wäre auch, dass 2 verschiedenen Modelle ins Spiel kommen, die dann auf unterschiedliche Art konfiguriert werden können.

Ein Blick aus dem Trailer zu Season 2 von Call of Duty auf die neue Waffe

Wie schaltet man die M26 frei? Hier fehlen noch genaue Details. Denkbar ist, dass Infinity Ward sich seinem Motto treu bleibt und die M26 MASS hinter einer Ingame-Herausforderung als Belohnung versteckt.

So lief das auch schon mit dem Freispielen der Armbrust in Season 1 von CoD MW ab. Dazu musste eine Challenge erledigt werden.

Was sagen die Spieler dazu?

Positive Erinnerungen: Auf Reddit erklärt ein Spieler, dass es sich bei der versteckten Waffe um die M26-MASS-Shotgun handele. Darauf antworten Spieler:

„Die Waffe war in Rainbow 6: Vegas 2 verdammt stark“

„Sie war auch in Battlefield 3 overpowered“

Auch auf Twitter ist man sich sicher, dass es sich bei der Waffe um die M26 handeln muss.

Welche Waffen kommen noch? Pro Season veröffentlicht Call of Duty: Modern Warfare offenbar drei neue Waffen. Gleich zum Start der Season erscheinen für euch die Grau 5.56 sowie die Striker 45.

In Season 1 veröffentlichte CoD MW die Holger-26 und die RAM-7 als neue Waffen neben der Armbrust.

