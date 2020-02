CoD MW: Season 2 startet heute – Uhrzeit, neue Waffen und Maps

Bei Call of Duty: Modern Warfare startet heute Abend, 11. Februar, die Season 2. Hier findet ihr alle Infos zum anstehenden, neuen Kapitel.

Der knallharte Shooter Call of Duty: Modern Warfare bringt seinen Spielern über Seasons immer wieder neue Inhalte und heute steht der Start der Season 2 an. Hier findet ihr alles Wichtige im kompakten Überblick.

Start und mögliches Update der Season 2 am 11.02. – mit Roadmap

Wann genau startet die Season 2 bei Modern Warfare? Die neue Saison beginnt bei uns am 11. Februar um 19 Uhr.

Kommt ein Update? Das ist zu erwarten, bisher aber nicht bestätigt. Season 1 startete ebenfalls mit einem großen Update. Da auch mit Season 2 ein paar neue Inhalte kommen, ist ein Update aber sehr wahrscheinlich.

Das letzte Update fiel allerdings ungewöhnlich groß aus. Möglich, dass der aktuelle Patch dann etwas kleiner ausfällt, als die ca. 20 GB vom „Season 1“-Update.

Wie sieht der neue Content für heute Abend aus? Die veröffentlichte Road-Map zeigt eine Übersicht der angekündigten Inhalte. Für heute Abend erwarten wir folgenden frischen Content:

Neue Multiplayer-Maps Rust – Remake einer MW2-Karte Atlas Superstore – Komplett neue Karte Zhokov Boneyard – Karte für den „Ground War“-Modus Neue Feuergefecht-Maps: Bazaar und mehr (Rust ist zu sehen)

Neue Modi Playlist mit CDL-Regeln Neue Feuergefecht-Turniere



Hier findet ihr noch mal alle Inhalte der Season 2 mit zusätzlichen und ausführlicheren Infos.

Atlas Superstore ist eine ganz neue Map, die mit Season 2 kommt.

Was kommt mit Season 2 noch? Im Laufe der Season sollen dann noch andere Modi und mindestens eine neue Karte kommen. Auf der Roadmap ist zum Beispiel von einem „Infected Ground War“ die Rede. Das würde den Party-Modus „Infiziert“ auf ein ganz neues Level heben.

Ganz rechts ist dann noch eine neue Waffe mit der Aufschrift „Classified“, also „Geheim“, zu sehen. Die Waffe ähnelt stark einer M26 Shotgun, das wissen wir schon darüber. Offenbar veröffentlicht CoD MW in jeder Season drei Waffen. In Season 1 war das die Armbrust, die erst zum Ende hin kam.

Dazu kommen dann wohl noch 2 neue Operator im Laufe der Season, Talon und Maze. Beide Spielfiguren waren nicht Teil des umfangreichen Operator-Leaks vor einigen Monaten, Ghost dagegen schon.

Frischer Battle Pass mit Ghost und neuen Waffen – Kommt Battle Royale?

Was bringt der neue Battle Pass? Neben neuen Maps und Modi kriegt Modern Warfare auch einen neuen Battle Pass, der wieder vollgepackt mit meist kosmetischen Ingame-Gegständen ist. Insgesamt wird es wieder über 100 Items geben, wenn ihr den Pass der Season 2 kauft.

Neuer Operator: Ghost

Viele Operator-Skins

2 neue Waffen Grau 5.56 – ein Sturmgewehr im Stile der Sig 552 Commando Striker 45 – eine Maschinenpistole ähnlich der LWRCI SMG 45

Waffen-Blueprints

über 80 zusätzliche Items Embleme, XP-Tokens, CoD Punkte und mehr



Wie bekomme ich den Battle Pass? Der Battle Pass ist an sich kostenlos. Doch wollt ihr ihn komplett auskosten, müsst ihr euch den Zugang zu den Premium-Belohnungen (gibt’s dann auf jeder der 100 Stufen) kaufen. Wie schon zu Season 1 wird der Premium-Belohnungszweig des Battle Pass 1.000 CoD-Points kosten. Die kriegt ihr für knapp 10,- € im Shop von Modern Warfare.

Das ist ein angebliche Ladebildschirm des Battle Royale. Ob er kommt, bleibt weiter unklar. Quelle: TheGamingRevolution

Was ist mit dem Battle Royale? Dazu gibt es keine weiteren Infos. Noch ist theoretisch alles möglich, ein genereller Release mit Season 2 also nicht komplett ausgeschlossen. Doch dass Infinity Ward einen so großen Modus komplett ohne Ankündigung und Erwähnung in der Roadmap bringt, scheint eher unwahrscheinlich.

Für den Verlauf der Season haben die Entwickler aber schon einige Versprechungen gemacht. Vielleicht ist das die große Überraschung, von der vor kurzem im „Finance Call“ von Activision Blizzard die Rede war.

