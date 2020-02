CoD MW: Activision verspricht 3 Dinge für Season 2 und danach

Activision Blizzard hat sich bei seinem Finance Call zur Zukunft von Call of Duty: Modern Warfare geäußert. Man verspricht „großartige neue Inhalte“, „komplett neue Erfahrungen für Modern Warfare“ und Überraschungen.

Wo wurde das gesagt? Activision Blizzard hat den Finance Call für das 4. Quartal 2019 abgehalten, also die Zeit von Oktober bis Dezember 2019. Im Call haben die Bosse von Activision, Bobby Kotick (CEO) und Coddy Johnson (COO), über die Pläne für Call of Duty Modern Warfare gesprochen.

Das Spiel lobt man in den höchsten Tönen: CoD MW ist zusammen mit WoW Classic und Call of Duty: Mobile der positive Ausreißer des letzten Vierteljahrs für Activision Blizzard.

Activision stellte heraus, was für ein großer Erfolg CoD MW bislang ist.

Das sind die Ansagen für CoD Modern Warfare:

Es heißt man habe eine Pipeline an „großartigen Inhalten“, die mit Season 2 in der nächsten Woche beginnt

Für die Season 2 und die Zeit danach hat das Team „Überraschungen vorbereitet“

Coddy Johnson spricht von „komplett neuen Erfahrungen innerhalb des Modern Warfare Universums“

Insgesamt glaubt Activision, dass CoD Modern Warfare im Rest von 2020 besser laufen werde als Call of Duty: Black Ops4 im selben Zeitraum 2019.

CoD Modern Warfare ergibt grade keinen Sinn – Der neue Modus würde das ändern

Alle warten auf den „Battle Royale“-Modus

Was könnte die Überraschung sein? Die große Überraschung kann eigentlich nur der schon geleakte Battle Royale Modus für Call of Duty: Modern Warfare sein. In früheren Finance Calls hatte Activision gesagt, CoD MW werde eine „gewaltige Multiplayer-Map“ und eine „Speil verändernde Erfahrung nach dem Launch“ bieten. Im Moment ist nichts im Spiel, das diese Ankündigung einlöst.

Ein Battle-Royale-Modus würde alle Versprechen Activisions von damals und heute erfüllen. Ein Battle-Royale-Modus wäre zwar für „Call of Duty“ keine komplett neue Erfahrung, denn es gab im letzten Jahr schon den Blackout-Modus, aber für „Modern Warfare“ wäre es eine neue Erfahrung.

Dieses Bild teilte der Dataminer von der Battle-Royale-Karte.

Der Battle-Royale-Modus wurde bereits von Dataminern entdeckt. Das ist eine riesige Karte: der Modus soll für 200 Spieler sein und mit dem „Gulag“ eine neue Idee ins „Battle Royale“-Genre bringen. In einem Kampf Eins gegen Eins treten ausgeschaltete Spieler gegeneinander an, um zu entscheiden, wer wieder ins Match kommt.

Allerdings ist dieser „Battle Royale“-Modus bislang noch nicht offiziell angekündigt worden. Nach den aktuellen Aussagen von Activision wäre es möglich, dass er erst nach Season 2 erscheint

Die Season 2 bei CoD Modern Warfare mit den versprochene „tollen neuen Inhalten“ startet am 11. Februar.

Nach einem aktuellen Leak sind bereits einige Inhalte der Season 2 bekannt: