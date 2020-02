Kurz vor dem Start der neuen Saison hat Call of Duty: Modern Warfare selbst aus Versehen seine Season 2 geleakt. Einige Inhalte sind nun bekannt. Wir fassen zusammen, was euch kommende Woche unter anderem erwartet.

Darauf warten die Spieler: Am 11. Februar soll die neue Season 2 bei CoD: Modern Warfare starten. Doch noch immer warten Spieler gespannt darauf, dass Infinity Ward die neue Saison überhaupt vorstellt. Denn abseits einiger inoffizieller Leaks, Gerüchten und Teasern ist kaum etwas Konkretes zur Season 2 bekannt. Das hat sich nun jedoch geändert.

Was hat es mit dem jüngsten Leak auf sich? Es gibt nun endlich neue Infos zur Season 2. Zwar stammen auch diese aus einem Leak, sollten also zunächst mit einer entsprechenden Portion Vorsicht betrachtet werden, doch dieser Leak war „offiziell“, dürfte sich also mit großer Sicherheit bewahrheiten.

So stellte die hauseigene Website von Call of Duty bereits eine erste Übersicht zur kommenden Season 2 online. Offenbar aus Versehen und zu früh, denn die Seite wurde dann in Windeseile wieder offline genommen. Doch einige aufmerksame Fans schafften es trotzdem, die Infos auf Bildern festzuhalten. Wir fassen zusammen, was dort preisgegeben wurde.

Das verrät der „offizielle“ Leak zur Season 2 von CoD: Modern Warfare

In einer Übersicht gab es erste Infos zu einem Kult-Operator, neuen Waffen, neuen Karten sowie einige weitere Details zum neuen Battle Pass der Season 2.

Ghost kommt zurück: Der Kult-Charakter Ghost kommt wie angeteasert zurück – und zwar als spielbarer Operator. Er wird sofort freigeschaltet, wenn ihr den Modern Warfare Season 2 Battle Pass kauft.

2 neue Basis-Waffen: Nach der RAM-7 und der Holger-26 in Season 1 bringt die Season 2 nun 2 branneue Waffen:

Grau 5.56 – ein Sturmgewehr im Stile der Sig 552 Commando

Striker 45 – eine Maschinenpistole, die der HK UMP 45 nachempfunden ist

WIe genau man die beiden Waffen bekommt, hat der Leak noch nicht verraten. Doch es ist wahrscheinlich, dass sie wie in Season 1 frei für alle Spieler sein werden und an ein bestimmtes Level des Battle Pass gebunden sind.

Neue Details zum Battle Pass: Es galt zwar als sicher, dass die Season 2 einen neuen Battle Pass erhält, doch weitere Infos gab es nicht. Durch den Leak hat man nun einen etwas besseren Einblick, was die Spieler erwartet. Und gegenüber dem Pass aus Season 1 hat sich offenbar nicht viel verändert:

Der Season 2 Battle Pass kostet umgerechnet 10€ oder 1.000 CoD-Punkte

Auch ein Bundle aus Battle Pass und 20 Tier-Skips (also 20 Stufen-Feischaltungen) kann für 2.400 CoD-Punkte erworben werden

Der Battle Pass wird 100 Tiers (Stufen) umfassen

Darin enthalten sind unter anderem neue Baupläne für Waffen, neue Operator-Skins (vielleicht ja welche aus diesem Leak) oder insgesamt 1.300 CoD-Punkte. Spielt ihr also viel, könnt ihr euren nächsten Season Pass refinanzieren.

Auch über 80 verschiedene weitere, größtenteils kosmetische Items wie Uhren, Bonus-XP-Token und mehr warten auf die Spieler

Neue Karte Rust: Zwar gab es im neuen Leak dazu keine Info, doch die US-Seite CharlieIntel hat nun bestätigt, dass die beleibte Multiplayer-Karte Rust mit der Season 2 ihren Einzug bei Modern Warfare feiern wird. Bisher gab es zur Rückkehr von Rust nur Vermutungen.

So hat sich ihre AR-Karte (Augmented Reality), die CharlieIntel einst zum Release von Modern Warfare erhalten hat, aktualisiert und zeigt nun einen deutlichen Teaser von Rust für die Season 2.

Wann genau startet eigentlich die Season 2 bei CoD Modern Warfare? Offiziell wurde ein Start-Datum für die Season 2 immer noch nicht genannt. Doch in dem offiziellen Teaser zu Ghost hieß es „Der Krieg wütet am 11. Februar weiter“. Auch die Season 1 wurde bis zum 11. Februar verlängert.

Deshalb geht man fest davon aus, dass es einen fließenden Wechsel geben wird und die Season 2 direkt im Anschluss an die Season 1, also auch am 11. Februar, startet. Als Uhrzeit gilt dabei 19:00 Uhr deutscher Zeit als wahrscheinlich, da um diese Zeit bisher alle größeren Updates und neuen Inhalte (in der Winterzeit) erschienen sind.

Übrigens, ihr müsst nicht zwingend den Battle Pass kaufen, um die neue Season in vollen Zügen zu genießen: