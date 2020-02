In einem Teaser wurde ein neuer Operator für Call of Duty: Modern Warfare angekündigt. Gleichzeitig gibt es ein Datum dazu, was sehr wahrscheinlich auch den Release der Season 2 angekündigt.

Was zeigt der Teaser? In einem kurzen Video auf Twitter verraten die Entwickler, welcher neuer Operator seinen Weg nach Modern Warfare findet.

So sieht man die Initialisierung eines Charakters, die damit endet, dass am Ende ein Fenster mit dem Schriftzug „GHOST CONFIRMED“ zu sehen ist. Schon im Vorfeld verdichteten sich die Hinweise, dass der Kult-Charakter seinen Weg ins Spiel finden könnte.

Zudem taucht am Ende des 15-sekündigen Teasers noch ein weiterer Schriftzug und ein Datum auf: Der Krieg wütet weiter am 11. Februar.

Was bedeutet das für die Season 2? Am 11. Februar endet die bisherige Season 1. Wir spekulierten bereits, dass die Season 2 womöglich am 11. Februar beginnen könnte.

Dadurch, dass der neue Charakter Ghost am 11. Februar erscheint, ist es noch wahrscheinlicher geworden, dass die Season an diesem Datum beginnt. Offiziell bestätigt ist es jedoch noch nicht.

Alle bisherigen Infos zur Season 2 haben wir hier für euch gesammelt.

Ghost, ein beliebter Charakter aus Call of Duty

Fans freuen sich auf Ghost

Wie sind die ersten Reaktionen zu Ghost? Auf den Tweet von Call of Duty gab es bereits einige Spieler-Reaktionen. Die meisten freuen sich dabei auf die Rückkehr von Ghost:

DEXBOT: „Oh mein Gott Ghost!“

RoyalRavens: „Ghost? Ich brauche den!“

CorruptedFile23: „Die Rückkehr, auf die ich so gewartet habe!“

Doch längst nicht alle Reaktionen sind positiv. Einige äußern Bedenken, dass Ghost einfach nur für viel Geld im Shop landen könnte und seinen alten Glanz dadurch verliert.

Auch der Zustand des Spiels und die Tatsache, dass bisher keine neuen Karten angekündigt wurden, stößt einigen Twitter-Nutzern sauer auf. Sie warten noch auf eine große Ankündigung zur Season 2.

Angeblicher Ladescreen vom neuen Battle Royale in Modern Warfare

Was wissen wir über die neue Season 2? Offiziell wissen wir über die Season 2 nur, dass sie einen neuen Battle Pass enthalten wird. Über die genauen Inhalte wird bisher noch geschwiegen.

Es wird jedoch vermutet, dass ein neuer Battle-Royale-Modus seinen Weg zu Modern Warfare finden könnte. Seit Release wird über diesen Modus spekuliert, doch ein neuer Leak lieferte Hinweise für einen Release zum Start der Season 2. Die Karte könnte dabei aus vielen Fragmenten von beliebten Maps bestehen.

Zudem wird die Season 2 mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Spielmodi und Karten enthalten. Bestätigt wurde bisher jedoch nichts.

Ab Mittwoch um 19:00 Uhr lohnt es sich richtig, Modern Warfare zu spielen. Es gibt für alles extra Erfahrungspunkte: