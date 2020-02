Bei Call of Duty: Modern Warfare bleibt weiter unklar, ob ein Battle Royale kommt oder nicht. Sollte es kommen, sieht’s so aus, als sei der voll mit bekannten und beliebten Maps der MW-Reihe. Hier sind 5, die bereits auf der mutmaßlichen BR-Map gefunden wurden.

Was ist da los? In Call of Duty: Modern Warfare dreht sich vieles um die fiktive Stadt „Verdansk“. Hier startet die Kampagne, es gibt Multiplayer-Maps, viele SpecOps-Missionen und auch der potentiell geleakte Battle-Royale-Modus soll hier ebenfalls spielen.

Da es Möglichkeiten gibt, sich Stadt und Umgebung genauer anzusehen, haben das die Spieler genutzt, um sich schon mal einen Überblick von der mutmaßlichen Battle-Royale-Umgebung zu verschaffen, und haben dabei so einige Ecken gefunden, die schon sehr stark an beliebte Maps von früher erinnern. Schaut euch an, was bereits entdeckt wurde.

Die mutmaßliche Map des Battle Royale mit einigen Markierungen für „Ground War“-Maps und SpecOp-Missionen.

Beliebte Maps von Modern Warfare überall im SpecOps-Modus verteilt

Welche Maps wurden gefunden? Insgesamt wurden schon 5 Maps gefunden, beziehungsweise ziemlich konkrete Hinweise oder markante Gebäude, die Teil dieser Maps sind.

Vacant

Overgrown

Killhouse

Scrapyard

Broadcast

Bonus: Terminal

Über die Entdeckungen wird sich der ein oder andere Spieler freuen, waren doch einige dieser Karten in den früheren Teilen sehr beliebt.

Vacant als Teil einer „Ground War“-Map

Vacant als Teil der „Ground War“-Map Port of Verdansk – Quelle: reddit

Die Map Vacant ist die einzige aus dieser Liste, die bereits veröffentlicht und auch als Teil einer Bodenkrieg-Map verbaut wurde. Wenn ihr diese Karte als CoD-Caster während eines privaten Matches ladet, könnt ihr sogar einen kleinen Rundflug über die mögliche BR-Map starten.

Wo kann ich die Map finden? Vacant befindet sich im Süden der Map in der Nähe des Meeres. Als Teil des Hafens bzw. der Map „Port of Verdansk“ beherbergt sie die Flagge C.

Overgrown-Abschnitt in SpecOps-Mission

Overgrown war eine große Map bei CoD 4 und MW2 die auf einer Farm spielte. Ihr findet hier viele Häuser, aber auch offenen Bereiche mit Feldern, Scheunen und vielen Deckungsmöglichkeiten.

Wo kann ich die Map finden? In der SpecOps-Mission „Operation Bote“ könnt ihr kurz vor Schluss ein Haus finden, das genau so designt ist, wie eines der Häuser auf der Map von damals.

Killhouse – Neue Mini-Map im Anflug?

Sollte Killhouse bei Modern Warfare kommen, habt ihr neben Shothouse und Shipment eine weitere Karte mit eher kleinen Ausmaßen. Die Map bildet den Trainingsbereich der ersten Kampagnen-Mission von CoD 4 nach.

Wo kann ich diese Map finden? Gefunden wurde diese Map in der Mission „Operation Kuvalda“ die im Norden von Verdansk spielt.

Scrapyard komplett im Spiel

Scrapyard in der Mission „Seitenwind“ – Quelle: reddit

Diese Schrotplatz-Map hat ebenfalls eine eher geringe Größe und dürfte Spielern von Modern Warfare 2 noch gut in Erinnerung sein. Die Map hat eine klare Struktur und spielt auf einem Flugzeug-Friedhof.

Wo kann ich diese Map finden? Nachdem ihr bei der SpecOps-Mission „Operation Seitenwind“ den Flughafen überlebt habt, bringt euch ein Flugzeug in eine andere Gegend. Genau hier findet ihr den bekannten Aufbau der Map.

Broadcast – Sendestation entdeckt

Die Sendestation könnte möglicherweise zu einem Kartenabschnitt gehören, der „Broadcast“ nachempfunden wurde. Quelle: reddit

Die Sendeanlage war Teil der zweiten Mission von CoD 4. Eine Karte mit Close-Quarter-Gefechten für Action auf engstem Raum.

Wo kann ich diese Map finden? Ein Teil dieser Map wurde in der Mission „Operation Bote“ gefunden. Jedoch müsst ihr dafür ziemlich weit weg von dem eigentlichen Missionsgebiet und deswegen sehen die Texturen etwas matschig aus.

Terminal vielleicht doch eher Wunschdenken?

Irgendwo auf dem großen Flughafen-Gelände könnte die Terminal-Karte angesiedelt sein.

Terminal gilt als eine der bekanntesten und beliebtesten Maps von Modern Warfare 2. Eine der kontroversesten Missionen aus dem ganzen Franchise lief hier ab – „Kein Russisch“. Hier spielt ihr einen Terroranschlag auf einen belebten Flughafen.

Wo kann ich diese Map finden? Die besten Chancen hierfür bietet die Mission „Operation Seitenwind“, doch konkrete Elemente wurden noch nicht gefunden. Möglicherweise bleibt Terminal für Modern Warfare 2019 nicht mehr als ein Wunsch der Community.

Gerüchte über Battle Royale reißen nicht ab

Ein geleakter Screen der möglicherweise ein Ladebildschrim des BR sein könnte. Quelle: Video von TheGamingRevolution

Wie wahrscheinlich ist ein Battle Royale? In den Monaten seit dem Release von Modern Warfare tauchten immer wieder neue Infos über einen möglichen BR-Modus auf. Die neuesten Karten-Funde bestärken dabei diese Gerüchte in den Augen zahlreicher Fans, viele halten die gezeigte Karte als Ganzes für die Battle-Royale-Map.

Mit dem Update 1.13, das ungewöhnlich groß war, kamen zudem weitere Daten ins Spiel, die auf den Mega-Modus hinweisen. Doch von offizieller Seite gibt es weiterhin keine Stellungnahme. Der Leaker „TheGamingRevolution“ vermutet sogar schon ein Release mit Season 2, die aber ebenfalls noch nicht angekündigt wurde.

Die Sache mit dem Battle Royale bei MW bleibt weiter spannend. Kommt da noch was oder sparen sich die Entwickler den Mega-Modus mit vielleicht sogar bis zu 200 Spielern?