CoD MW: Neuer Patch 1.13 ist jetzt da – Riesige 48 GB auf dem PC

Call of Duty: Modern Warfare hat am 22. Januar ein neues und großes Update bekommen. Mit dabei ist der Crossbow. Wir verraten euch, was genau im Patch steckt.

Was sind die Highlights vom Update? Der neue Patch 1.13 erschien für den PC und die Konsolen PS4 und Xbox One zur gleichen Zeit. Er brachte unter anderem die neue Waffe Armbrust, die ihr euch über eine Herausforderung freischalten könnt.

Eine weitere Neuerung sind 5 zusätzliche Slots für die Loadouts.

Was ist besonders am Patch? Der Patch ist vor allem für den PC sehr groß. Nach Berichten im reddit müsst ihr knapp 48 Gigabyte herunterladen.

Auch bei den Konsolen fällt der Download groß aus:

Auf der Xbox One müsst ihr erst 18 Gigabyte herunterladen und danach nochmal 9 Gigabyte für den Multiplayer.

Auf der PS4 werden 13,5 Gigabyte benötigt und zusätzlich 10 Gugabyte für den Koop-Modus.

Dabei halten sich die Neuerungen eigentlich in Grenzen.

Keine neuen Karten oder Modi, dafür viele Bugfixes

Wie erhält man die Armbrust? Für die Armbrust müsst ihr eine Herausforderung meistern. Dabei sollt ihr 5 Kills in 25 unterschiedlichen Spielen mit der Marksman Rifle MK2 Karabiner erreichen.

Wenn euch das gelingt, wird die Waffe automatisch freigeschaltet.

Die Marksman Rifle

Was steckt noch im Patch? Neben den beiden großen Neuerungen gab es ein Playlist-Update:

Capture the Flag wird eingeführt.

Shoot the Ship ist zurück.

Dafür wurde Shoot House 24/7 entfernt.

Die Karte Aniyah Palace ist zudem wieder in der Rotation.

Die Karte Krovnik Farmland hingegen wurde zur Fehlerbehebung vorübergehend aus der Rotation entfernt.

Ansonsten besteht der Patch vor allem aus Bugfixes und kleinen Anpassungen an den Waffen:

Eine Fehlerbehebung zielt dabei auf den Kollisions-Bug ab, der die Spieler seit Wochen nervt.

Auch die unsichtbaren Trigger im Busch wurden angepasst.

Beim Trophy-System gab es Anpassungen, die den Schutz-Radius erhöhten und den Schaden durch eine Explosion verringerten.

Die RAM-7 bekommt ein erweitertes Magazin und hat jetzt 50 statt 45 Schuss.

Die MK2 Karabiner bekommt eine erhöhte Kugel-Durchdringung.

Die FN Scar 17 hat nun weniger Rückstoß für die ersten Kugeln eines Feuerstoßes.

Zusätzlich gab es Anpassungen an der Call of Duty League und eine Änderung am UI des Battle Passes am PC.

Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Webseite.