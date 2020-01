So clever bringt CoD: MW die Modern Warfare-Storys zusammen

Die Entwickler verkaufen das aktuelle Call of Duty: Modern Warfare als Reboot der Serie und starteten einen neuen Storybogen um den beliebten Captain Price. Ein kleiner Hinweis lässt allerdings einige Spieler wieder grübeln, ob die Kampagnen vielleicht doch zusammenhängen. Das besondere: Der Hinweis ist über 10 Jahre alt!

Mit dem Reboot der „Call of Duty: Modern Warfare“-Reihe brachten die Entwickler von Infinity Ward einen der beliebtesten Charaktere des CoD-Universums zurück in die Action: Captain Price.

CoD bringt für die Spieler ständig neue Updates und Inhalte. Doch nicht nur der Multiplayer beschäftigt die Leute, auch die Story hinter Modern Warfare.

Nun haben Spieler einen Zeitungs-Ausschnitt in einer Mission des über 10 Jahre alten Modern Warfare 2 gefunden, der ziemlich genau ein Ereignis aus dem aktuellen MW mit dem Oberfiesling der alten Teile zusammenbringt. Die Diskussion über eine Verbindung der Story nimmt damit erneut an Fahrt auf.

Was zeigt der Artikel? Auf reddit fand der User „NuclearFPS“ diesen Artikel über zwei Seiten, der über einen Terroranschlag auf dem Piccadily-Circus in London berichtet. In einer Mission des aktuellen Modern Warfare gab es einen solchen Anschlag.

In der Nachricht beschuldigt Makarov die britische Regierung, für die Eliminierung Zakhaevs verantwortlich zu sein und bezeichnete ihr Eingreifen in den „Russian Civil War“ als Folge der Übernahme der Macht eines schwachen Mannes im Kreml. Makarov ist verantwortlich für das Juni-Massaker im GUM Einkaufszentrum in Red Square, das 87 Leben gekostet hat und versprach, seine Kampagne des Terrors innerhalb von Russland weiterzuführen.

Der Bomben-Anschlag am Samstag auf dem Piccadilly Circus kam direkt nach Vladimir Makarov’s 23er aufgezeichneter Nachricht. Die ultranationalistischen Kämpfer namens „Zakhaev’s Executioner“ haben dazu aufgerufen, die aktuelle ultranationalistische Regierung zu stürzen. Dazu sandte er die aufgenommene Nachricht an einige Nachrichten-Agenturen.

Seite 2:

Die Explosion am Piccadilly Circus war meilenweit in alle Richtungen zu hören. Ryan Lastimosa, ein US-Tourist, beobachtete grade den Wachwechsel vor dem Buckingham Palace, fast eine Meile entfernt und hörte einen lauten Knall. „Die Erschütterung war so stark, das wir praktisch zu Boden geworfen wurden.“ Allein in der Nähe des Palastes wurden 59 Verletzte durch herabfallende Trümmer gemeldet. Royal Marines, die in der Umgebung stationiert waren, arbeiteten mit der örtlichen Polizei zusammen, es wurden jedoch keine Verdächtigen festgenommen. Die Zahl der Todesopfer steht bei 407 und steigt weiter an, da Helfer immer noch in den Trümmern nach Überlebenden suchen.

„Die Menge des Sprengstoffes war beträchtlich, doch es handelte sich um konventionellen Sprengstoff.“, sagte ein Sprecher von Interpol. Im Moment ist die Frage der Logistik ungeklärt, daran arbeiten wir weiter. Der Transport einer so großen Menge in diesen Bereich hätte nicht passieren dürfen.“ Einige haben spekuliert, dass Makarov in der Londoner U-Bahn einen umgebauten U-Bahnwagen, voll mit Sprengstoff, benutzt hat, der bei der Ankunft an der stark frequentierten Station im Herzen von London explodierte.

Seite 2 aus dem Zeitungsartikel von Modern Warfare 2 (2009), Quelle: reddit – übersetzt