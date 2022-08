PS5-Spieler beschweren sich über Probleme in CoD Modern Warfare – Einige Spieler glauben, Warzone sei der Übeltäter

Seit etwa einem Monat klagen PS5-Spieler in Call of Duty: Modern Warfare über technische Probleme. Verschiedene Modi seien von den Schwierigkeiten betroffen, darunter auch der Multiplayer. Manche reddit-User sind der Meinung: CoD: Warzone sei schuld an den Ärgernissen.

Aktuell scheinen PS5-Spieler mit CoD: Modern Warfare technische Probleme zu haben. Eine Fehlermeldung fordert die Installation von Daten. Doch das funktioniert nicht.

Auf reddit teilen die User das Problem. Einige vermuten, dass CoD: Warzone der Auslöser der technischen Probleme im Spiel sei.

Hier seht ihr einen Teaser-Trailer zu CoD: Modern Warfare II:

Die Installation der fehlenden Datenpakete sei nicht möglich

Welche Probleme haben die PS 5-Spieler? Das Problem tritt in den drei Modi: Kampagne, Multiplayer sowie Spec Ops auf. Versucht der Spieler einen Modus davon zu starten, erscheint eine Meldung, dass die benötigten Datenpakete nicht installiert seien.

Möchten die Spieler dann den Anweisungen des Spiels folgen und die fehlenden Daten herunterladen, wird ihnen erneut eine Fehlernachricht angezeigt: Die Installation sei „suspended“ (unterbrochen).

Kennt Activision das Problem der PS5-Spieler? Das Problem, das die Spieler momentan haben, ist bereits als bekanntes Problem auf der Activision Support-Seite gelistet: Hier wird das Problem für PS5-Spieler beschrieben, dass sie Multiplayer-Packs nicht installieren können, wegen unterbrochener Installation (via support.activision).

User glauben: Activision vernachlässigt Modern Warfare wegen Warzone

Was hat Warzone mit dem Problem zu tun? Die Webseite Eurogamer sowie einige reddit-Unter vermuten: CoD: Warzone sei für die Probleme in CoD: Modern Warfare verantwortlich.

Eurogamer begründet die Probleme so: Seitdem CoD: Modern Warfare mit CoD: Warzone ergänzt wurde, sei das Spiel problembehaftet. Mit jedem CoD: Warzone-Patch werden die Daten in Modern Warfare gelöscht und müssten jedes Mal neu heruntergeladen werden. Die Downloads würden dabei immer mehrere hundert Gigabytes Datenmenge umfassen. Dadurch würde es unübersichtlich werden, welche Daten eigentlich benötigt werden, um CoD: Modern Warfare zu zocken. (via eurogamer).

Außerdem würden Activisions Ressourcen aktuell vor allem in CoD: Warzone investiert, sodass Vorgängerspiele wie CoD: Modern Warfare in den Hintergrund geraten. Deswegen wird diesem Spiel angeblich weniger Beachtung geschenkt.

Ähnlich sehen das einige reddit-User, die Warzone als Übeltäter hinter den technischen Problemen in Modern Warfare beschimpfen: So schreiben User, dass CoD: Modern Warfare nach der Veröffentlichung von CoD: Warzone zu kurz käme und die Updates seitdem so häufig notwendig seien, dass die Datenmengen im Spiel zu groß werden würden (via reddit).

Was sagt Activision zu den Problemen? Wir haben bei Activision ein Statement angefragt und werden es euch hier einfügen, sobald wir eine Antwort erhalten haben.

Hattet ihr schon technische Probleme in CoD Modern Warfare? Schreibt es uns in die Kommentare.

