Das Call of Duty von 2022 heißt Modern Warfare 2 und der Release ist für den 28. Oktober geplant. Mittlerweile gibt es einige Infos über den neuen Shooter und MeinMMO zeigt in der Schnell-Übersicht, was offiziell bekannt ist und welche großen Leaks es bereits gibt.

Ein neues Jahr, ein neues Call of Duty. So ist es nun bereits seit mehr als 15 Jahren. 2022 kommt mit Modern Warfare 2 die Fortsetzung des bisher erfolgreichsten CoD-Bezahltitels: CoD MW 2019. Das wiederum war ein Reboot des beliebten „Modern Warfare“-Settings von CoD 2007.

Noch sind nicht alle Details zu Modern Warfare 2 abgeklärt, nicht mal alle großen Spiel-Modi wurden richtig vorgestellt. Was aber schon offiziell bekannt ist und warum Leaks vermuten, dass es mit der jährlichen CoD-Tradition vorbei ist, zeigen wir euch auf MeinMMO.

CoD MW2 steht unter dem Motto „Die ultimative Waffe ist das Team“. Den ersten größeren Teaser zum Spiel binden wir euch hier ein:

CoD Modern Warfare 2: Offizielle Infos

CoD MW2 liefert euch eine direkte Fortsetzung von CoD MW 2019. Die Story wird weitererzählt und bekannte Figuren aus dem „Modern Warfare“-Universum tauchen wieder auf.

Durch das Battle Royale, Call of Duty: Warzone, wurden die Storys der beiden großen CoD-Universen – Cold War und Modern Warfare – sogar miteinander verbunden. Selbst Zombies gehören jetzt irgendwie dazu, könnten also theoretisch auch in der Kampagne von CoD MW2 auftauchen … theoretisch.

Wir zählen euch in einer Liste die bisher wichtigsten Ankündigungen auf:

Abgesehen davon gibt es bereits einige Trailer, die Gameplay-Eindrücke vom Spiel oder dem Branding vermitteln:

Auf MeinMMO haben wir zudem kürzlich in unserem Podcast über CoD MW2 gesprochen. Den binden wir euch hier ein:

CoD Modern Warfare 2: Die wichtigsten Leaks

Abgesehen von den offiziellen Infos gibt es schon massig Leaks zu CoD MW2. Behaltet jedoch im Hinterkopf, dass die folgenden Infos nicht offiziell bestätigt sind. Im Laufe der Entwicklung können sich Dinge ändern oder die Leaks sind schlicht falsch.

Auch hier zählen wir euch wieder die wichtigsten Leaks auf:

Jetzt habt ihr schon einen guten Überblick, was euch im CoD von 2022 erwartet. Wir sammeln alle Infos in einem großen Special zum Spiel, wollt ihr mehr Details, dann schaut auch dort vorbei: Alle Infos zu Call of Duty: Modern Warfare 2 – Release, Beta, Content und Leaks