Weil US-Sportler schon Spaß mit Modern Warfare 2 haben, wissen wir jetzt mehr über das neue Call of Duty

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Wollt ihr mehr über die aktuelle Strategie von CoD erfahren und wie man wieder viele Spieler zurückgewinnen möchte, dann schaut hier vorbei: Activision verliert 40 % Spieler in 1,5 Jahren – Doch Call of Duty hat denselben Plan wie 2019 und der änderte alles .

Jetzt haben wir den Foto-Beweis. Und auch wenn noch nicht ganz sicher ist, was hinter dem Modus steckt, scheint er schon mal Teil von Modern Warfare 2 zu sein. Mehr Infos zum DMZ-Modus und CoD MW2 findet ihr in unserem großen Special .

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to