Activision verliert 40 % Spieler in 1,5 Jahren – Doch Call of Duty hat denselben Plan wie 2019 und der änderte alles

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Wollt ihr lieber darüber lesen, was Sony zum Thema sagt, schaut hier vorbei: PS5: Sony kommentiert den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft – „Call of Duty hat keine Konkurrenz, wird nie welche haben“

Nutzen Activision und Call of Duty die Erfahrungen der letzten Jahre, dann stehen 2023 wohl die nächsten Rekordzahlen an: Wenn alles glattläuft.

Ob das Erfolgsrezept von 2019 funktioniert, wird sich bald zeigen. Jedenfalls zeigen die Fakten, dass Call of Duty einen strengen Plan verfolgt – auch wenn die aktuelle Schwäche bei den Spielerzahlen an hausgemachten Problemen liegt.

Auf dem Mobile-Markt soll Warzone-Mobile für neuen Schwung und Spieler sorgen. Hier liegt ebenfalls extrem viel Potenzial für neue Spieler, besonders in Märkten, in denen die Spieler eher ihr Smartphone zum Zocken verwenden und teure Computer und Konsolen seltener sind.

Die 5 wichtigsten Neuerungen in CoD MW2 und warum ich dabei nur an Warzone 2 denken kann

Man ist in den letzten Jahren zu einer Service-Game-Maschinerie gereift, hat massig neue Leute eingestellt und will mit demselben Plan wie 2019 den nächsten Hype initiieren:

Da die drei großen Produkte im Portfolio schwächeln, leiden auch die Spielerzahlen. Doch es ist noch lange nicht so weit, dass man bei Call of Duty von einer Krise sprechen kann.

Das liegt an einigen Problemen in den aktuellen Spielen, die jetzt die Spielerzahlen drücken:

Was war der Plan 2019? Das Interesse an Call of Duty war 2019 so gering wie lange nicht mehr. Black Ops 4, das CoD von 2018, erreichte nicht den gewünschten Erfolg und die MAUs sanken auf 36 Millionen.

Aktuell versucht man sich in Warzone übrigens an Zombie-Content, einen Trailer gibts hier:

Was sind MAUs? Das sind die monatlich aktiven User, die sich in einem Spiel von Activision einloggen. Es handelt sich um einen Durchschnittswert mehrerer Monate. Bei der Zählung von Activision gelten User mehrfach, wenn sie sich auf unterschiedlichen Plattformen mit demselben Account anmelden. Bei Blizzard zählen solche User nur einmal.

Nun wurde einer der letzten Quartals-Berichte als eigenständiges Unternehmen veröffentlicht und es zeigt sich: „Call of Duty“-Publisher Activision ist etwas unter die Räder bekommen ( via businesswire.com )

Was ist los bei Activision? Activision und Blizzard machen seit über 14 Jahren gemeinsame Sache unter dem Dach von „Activision-Blizzard“. Der Konzern steckt aktuell mitten in einer Übernahme durch Microsoft .

Alle drei Monate veröffentlicht das Unternehmen hinter Call of Duty , Activision-Blizzard, einen Bericht mit finanziellen Kennzahlen und den aktuellen Spielerzahlen. Die Activision-Sparte fällt dabei erstmals seit über 2,5 Jahren unter die Marke von 100 Millionen monatlich aktiven Spielern. Doch Call of Duty verfolgt denselben Plan wie 2019, der damals für einen riesigen Boom gesorgt hat.

