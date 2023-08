CoD MW2 & Warzone: Mid-Season 5 startet morgen – Alle Infos in 2 Minuten

Song of Nunu schickt die zwei Champions Nunu und Willump auf eine Reise durch Wildnis von Freljord und kündigt weitern Charakter an.

Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es erschien ursprüng...

Was kommt für Warzone 2? In Warzone wird es eine neue Map geben, die ihr anwählen könnt. Zudem gibt die Rückkehr eines bekannten Modus und Neuigkeiten zum Extraction-Modus, DMZ:

Was steckt im Update? In MW2 und Warzone 2 startet CoD mit neuen Waffen, Operatoren und Änderungen bezüglich DMZ. Mit folgenden Dingen könnt ihr rechnen:

Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone starten mit dem „Reloaded Update“ in die Mid-Season 5. Hier bekommt ihr alle Infos zum Update und dem Content in einer schnellen Übersicht.

