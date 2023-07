Am 02. August 2023 starten Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone die neue Season 5. Mit dabei ist das Reveal-Event für CoD 2023, ein Event zur Feier von 50 Jahren Hip-Hop und frische Inhalte wie Waffen und Maps. Eine Übersicht der Inhalte und wann was kommt, findet ihr hier auf MeinMMO.

Was geht bei Call of Duty? Das aktuelle Modern Warfare 2 nähert sich dem Ende seines Lebenszyklus. Mittlerweile ist klar: Mit Modern Warfare 3 kommt dieses Jahr ein direkter Nachfolger.

Season 5 dürfte die vorletzte Live-Season für CoD MW2 sein, die kostenlose neue Inhalte ins Spiel bringt.

Welche Inhalte nun über die Roadmap angekündigt wurden und wie der Zeitplan für die Inhalte und das Update der Season 5 aussieht, sammeln wir hier in der Übersicht.

Den Trailer der Season 5 könnt ihr euch hier ansehen:

CoD MW2 / Warzone: Season 5 – Release & Update

Wann kommt das Update? Season 5 startet am 02. August um 18 Uhr deutscher Zeit.

Wie groß wird das Update? Dazu gibt es noch keine offiziellen Infos. Mit Blick auf die Ankündigungen rechnen wir mit einem Download zwischen 10 und 20 GB.

Gibt es einen Preload? Auch dazu gibt es bisher noch keine Infos. Wir halten die Augen auf.

Was steckt im Update? Hier eine kurze Zusammenfassung:

CoD MW2 4 Maps zum Start Weitere 6vs6-Map In-Season Neue Features für große Spiele-Modi Neuer Arena-Modus

Warzone Champion-Quest für Vondel Neue Fahrzeuge & Features DMZ/BR In-Season: Teile von Al-Mazrah kommen als Wiederbelebungs-Modus Armored Royal kehrt In-Season zurück Reveal-Event CoD 2023 in Warzone

Weitere Inhalte 5 neue Waffen im Laufe der Season Frischer Battle Pass Event „50 Jahre Hip-Hop“ Event zur Shadow Company



Weiter unten gibts ein paar Details zu den Inhalten der Season 5. Die Roadmap findet ihr hier:

CoD MW2: Season 5 – Inhalte

Maps in Season 5

Mit dem Start der Season gehen 4 neue Maps online – zwei 6vs6-Maps und zwei für den Gunfight-Modus:

6vs6 Punta Mar – kleinere Map in Las Almas Strike – Remaster von CoD MW 2007

Gunfight Lounge – Besuch in einem Club Canal – Niederlande lässt grüßen

Mid-Season DRC – Teil von Building 21 (DMZ)



Lounge Punta Mar DRC Canal Strike

Neue Features und Modi

In Season 5 kommt zum Start ein Modus namens „Havoc“, der an Arena-Shooter von früher erinnern soll. Ihr sammelt Power-Ups auf, die eure Muntion nachladen, die Gravitation verringern oder wie eine Granate einschlagen, wenn ihr von irgendwo runterspringt.

Für die großen Ground-Wars kommt ein „Capture the Flag“-Modus für 2 Teams mit 20 Spielern. Zudem kommen drei unterschiedliche Varianten für den Gunfight-Modus im Laufe der Season:

Gunfight Custom – Mit Loadouts

Gunfight Snipers – Mit Sniper

Armored Gunfight – Mit Rüstung

Abgerundet wird das Ganze mit dem Modus „Faceoff“. Hier kämpfen zwei 4er-Teams auf den kleinen Gunfight-Maps in den 6vs6-Modi – also Team-Deathmatch oder Abschuss bestätitgt. Killstreaks sind dabei deaktiviert.

CoD Warzone: Season 5 – Inhalte

Was kommt für Warzone? Auf der Map Vondel werden die Champions-Quests zu Release eingeführt. Das ist eine Nuke, die das Spiel beendet und direkt Sieger für das Match festlegt. Zugleich kommen drei neue Elemente für Champions-Quests ins Spiel:

Gallium: Hat man das Element getragen, wird man aufgedeckt wie bei einer Schnappschuss-Granate

Deuterium: Husten beim Sprinten

Neptunium: Hat periodische Effekte wie der Schockstab auf die Umgebung

Die neuen Champions-Skins

Zwei neue Fahrzeug kommen ebenfalls ins Spiel: Der MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) soll selten erscheinen, viel aushalten, dafür aber langsam sein. Das Dirt Bike sorgt für mehr Action. Die Fahrzeuge kommen jedoch erst In-Season.

MRAP Dirt Bike

Für die DMZ sollen rund um den Release gleich vier neue Items ins Spiel kommen:

Disguise Field Upgrade Bestimmte KI-Fraktionen greifen euch nicht an

Battle Revive Selbst-Wiederbelebung und Battle Rage in einem

Self-Revive Box Ähnlich wie Rüstungskiste, aber mit Self-Revive für alle

Scuba Gas Mask Maske gegen Gas, radioaktive Winde, lässt euch unter Wasser atmen



Als neue Modi kommen Armored Royale zusammen mit dem neuen Truck MRAP und „Fort Resurgence“ im Laufe der Season. Bei dem Fort-Modus werden kleine Teile von Al-Mazrah im Wiederbelebungs-Modus gespielt.

Zudem erleben wir in Warzone den Reveal des neuen Modern Warfare 3 über ein Event. Mehr Infos dazu kommen aber erst noch. Hier das erste offizielle Bild vom Event:

CoD MW2 & Warzone: Battle Pass und weitere Inhalte

Was kommt noch in Season 5? Es wurden viele neue Operator-Skins angekündigt und ein paar Events. So feiert Call of Duty 50 Jahre Hip-Hop mit einem Event, bei dem ihr euch kostenlose Cosmetics erspielen könnt. Dazu gibt es passende, kaufbare Operator-Bundle, etwa von Snoop Dogg und Nicki Minaj.

Ein kleines Event kurz nach dem Start der Season liefert euch weitere Cosmetics: Im „Faction Showdown“ wird die Rückkehr von Graves und der Shadow Company thematisiert – das dürfte Teil des Reveal-Events von CoD MW3 sein.

Welche neuen Waffen kommen? Insgesamt wurden sechs Waffen für Season 5 angekündigt:

FR Avancer / Sturmgewehr – Battle Pass

Carrack .300 / Sniper – Battle Pass

M13C / Sturmgewehr – In-Season

MP / Pistole / Nahkampfwaffe – In-Season

FR Avancher M13C Carrack .300

Wie sieht der Battle Pass aus? Für 1.100 CoD-Points könnt ihr euch den Battle Pass besorgen, der Items gegen Spielzeit eintauscht. Hier ein allgemeiner Überblick, was ein Battle Pass von CoD enthält:

2 neuen Waffen für Warzone

Neuer Operator

Legendäre Belohnungen bei Abschluss des Passes

Viele Operator-Skins mit Missionen für noch mehr Skins

Cosmetics wie Visitenkarten, Embleme, Sprays und Talismane

Fahrzeug-Items wie Schlachtlieder oder Skins

XP-Token für einen Erfahrungspunkte-Boost

10 % Erfahrungsboost auf den Battle Pass

1.400 CoD-Points

Welcher Operator steht im Mittelpunkt? Graves kommt mit dem Battle Pass. Der Charakter war einer der treibenden Kräfte in der Kampagne von CoD MW2 und kommt mit Season 5 zurück in die Story.

Das war unsere Übersicht zur Season 5 von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone. Habt ihr noch Fragen, schreibt einen Kommentar.

Sobald es neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

