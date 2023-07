Am 02. August um 18 Uhr startet die neue Season 5 von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone. Auf MeinMMO findet ihr alle Infos zum Update und eine kurze Übersicht der Inhalte.

Call of Duty bringt alle paar Wochen neue, kostenlose Inhalte zu den aktuellen Titeln CoD MW2 und Warzone. Jetzt steht die Season 5 an und alle wichtigen Infos gibts hier in der Übersicht.

Season 5 / Start: 02. August 2023 – 18 Uhr deutsche Zeit

Highlights sind etwa 4 neue Maps für CoD MW2, die Champions-Quest für die Map Vondel von Warzone oder auch das Reveal-Event für CoD 2023.

Weiter unten gibts eine Übersicht der Inhalte sowie die Roadmap. Den Trailer der Season 5 könnt ihr euch hier ansehen:

CoD MW2 & Warzone: Season 5 – Release, Update, Inhalte

Wann startet Season 5? Am 02. August 2023 um 18 Uhr gehts los.

Wie groß wird das Update? Dazu gibt es bisher noch keine Infos. Aufgrund der Ankündigungen könnte das Update jedoch etwas größer werden, um die 10 bis 20 GB.

Gibt es einen Preload? Das Update ist bereits im Daten-System von PlayStation zu finden, für PS-Spieler könnte also ein Preload anstehen (via twitter.com). Es gibt aber keine offiziellen Infos dazu.

Was steckt im Update? Hier eine Übersicht der Inhalte / Änderungen und die Roadmap:

CoD MW2 4 Maps zum Start Weitere 6vs6-Map In-Season Neue Features für große Spiele-Modi Neuer Arena-Modus

Warzone Champion-Quest für Vondel Neue Fahrzeuge & Features DMZ/BR In-Season: Teile von Al-Mazrah kommen als Wiederbelebungs-Modus Armored Royal kehrt In-Season zurück Reveal-Event CoD 2023 in Warzone

Weitere Inhalte 6 neue Waffen im Laufe der Season Frischer Battle Pass Event „50 Jahre Hip-Hop“ Event zur Shadow Company



Mehr Details zu den Inhalten und dem Battle Pass findet ihr in unserem großen Special zur CoD Season 5.

In Season 5 dreht sich alles um die Shadow Company, die in der Kampagne von CoD MW2 eine große Rolle spielt. Auch das Reveal-Event von CoD 2023 in der Warzone hängt mit der Shadow Company zusammen. Hier gibt es wohl demnächst den ersten Trailer zu sehen.

