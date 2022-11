CoD Warzone 2: Wie man eine Nuke bekommt – So zerstört ihr die ganze Map

Nukes stellen die absolute Superwaffe in Call of Duty dar. Im neuen CoD Warzone 2 benötigt es mehrere Schritte, um sich eine Atomwaffe zu erspielen. Wir liefern euch eine Anleitung, wie ihr eine Nuke bekommt, welchen Auftrag ihr spielen müsst und welche Symbole auf der Map dafür wichtig sind.

Nukes sind in Call of Duty eine Killserie, mit der ihr euch den Sieg mit einem Schlag sichert. Möchtet ihr im neuen CoD Warzone 2 eine Atomwaffe ergattern, müsst ihr einen bestimmten Auftrag erfüllen und mehrere Komponenten sammeln.

Eine Gruppe von Twitch-Streamern zündete in CoD Warzone 2 die erste Nuke über Al Mazrah.

Wie bekommt man eine Nuke in Warzone 2? Die Nukes in Warzone 2 könnt ihr euch nicht in jedem Match ergattern, sondern nur in bestimmten Runden, indem ihr einen speziellen Auftrag aktiviert und erfüllt.

Im ersten Schritt müsst ihr eine Win-Streak von 5 Spielen im Battle Royale ergattern, um den Auftrag freizuschalten.

Was ist das für ein Auftrag? Die Quest, mit der ihr euch Nukes verdienen könnt, heißt: „Champions Quest“. Ihr könnt nach Aktivierung des Auftrags diese Symbole prominent in eurer Map sehen:

Achtet auf die goldenen Symbole in der Map

Zu Beginn des Auftrags benötigt ihr 3 Komponenten, um die Nuke zusammenzubauen. Diese findet ihr anhand der Symbole in der Map verteilt. Ihr habt ein festgelegtes Zeitfenster, in dem ihr die Items zusammensuchen könnt. Der Timer dazu befindet sich auf der linken Seite.

Was passiert beim Aufsammeln der Komponenten? Macht ihr euch an die Jagd nach den Nuke-Einzelteilen, müsst ihr mit jeder aufgesammelten Komponente mit einem größeren Nachteil rechnen.

In dem Moment, in dem ihr das erste Item für die Nuke dem Inventar hinzugefügt habt, sehen euch die Gegner auf der Map.

Das 2. Bestandteil verteilt zum einen Schaden an den Spieler selbst, der das Item trägt, aber auch an die Teammitglieder, die sich in der Nähe befinden.

Nehmt ihr das 3. Teil auf, wird eure Map gestört.

Was passiert, wenn ich alle Bestandteile habe? Habt ihr alle 3 Komponenten zusammen, beginnt das Event „Gefängnisausbruch“. Sämtliche Spieler, die bereits down sind, sich aber noch im Match befinden, werden zurück ins Game gebracht.

Mit dem Beginn des 4. Gaskreises erhaltet ihr die Info, wo sich der Standort der Nuke befindet.

Ihr fügt die Komponenten hinzu und dann dauert es erst einmal eine Weile, bis ihr die Bombe scharf gemacht habt. In der Zeit müsst ihr den Bombenplatz verteidigen. Zu diesem Zeitpunkt werdet ihr aber nicht mehr durch die Komponenten negativ beeinflusst und eure Nachteile verschwinden.

Ist das geschafft, wird der Bombenplatz in der Map angezeigt. Eure Gegner haben nun insgesamt 2 Minuten Zeit, euch noch einen Strich durch die Rechnung zu machen und die Nuke zu entschärfen.

Was bringt die Nuke? Schaffen es eure Gegenspieler nicht innerhalb des Zeitfensters von 2 Minuten, die Nuke zu entschärfen, geht die gesamte Map in die Luft und ihr geht als Gewinner aus dem Match hervor.

Wie bekomme ich eine Nuke in CoD Modern Warfare 2? Im Multiplayer-Modus von CoD Modern Warfare 2 könnt ihr euch die Nukes erspielen, indem ihr 30 Kills am Stück schafft.

