Wie man CoD Warzone Mobile mit einem Controller spielt

Call of Duty: Warzone ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es erschien ursprüng...

Trotzdem solltet ihr in den Einstellungen einige Feinheiten wie den Feuermodus anpassen, bevor ihr eine Runde startet. Sonst erlebt ihr ein böses Erwachen und könnt euren Soldaten nicht so steuern, wie ihr es wünscht.

Was muss ich beachten? Die Einstellung ist nicht permanent und kann jederzeit auf Touchscreen abgeändert werden, sollte euch der Controller beim Zocken stören. Das gute hierbei ist zudem, dass euer Gerät den Controller sofort erkennt. Ihr müsst diesen also nicht in den Einstellungen noch extra auswählen.

Um den PlayStation-Controller mit eurem Handy zu verknüpfen, müsst ihr gleichzeitig den PlayStation- und Share-Button gedrückt halten. So geht euer Controller in den „Suchen-Modus“ und wird dann auch auf eurem Handy angezeigt.

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to