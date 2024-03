CoD Warzone: Ab nächster Woche könnt ihr eure Waffen auch leveln, wenn ihr gar nicht zu Hause seid

Das Leveln der Waffen und das Freispielen neuer Camos gehört in Call of Duty zum Alltag. Und ab nächster Woche geht das ohne einen Gaming-PC oder eine PS5.

Call of Duty: Warzone ist für das beliebte Shooter-Franchise ein wichtiger und einflussreicher Titel. Für viele „Battle Royale”-Fans zählt das Spiel zu den besten Vertretern des Genres und duelliert sich seit Jahren mit Fortnite, Apex Legends und PUBG.

Die drei großen Konkurrenten von Warzone haben aber in einem Punkt ganz klar die Nase vorn: sie sind auch auf mobilen Geräten verfügbar. Das mag für eingefleischte Gamer mit einem leistungsstarken Gaming-PC oder einer Konsole keine Rolle spielen, aber es ermöglicht dennoch Spielern den Zugang zu dem Shooter, die sich die gängigen Plattformen nicht leisten können oder sie aus anderen Gründen nicht besitzen. Zudem erweitert es die Spielerbasis, das sollte für Fans immer eine gute Nachricht sein.

Call of Duty zieht am 21. März 2024 nach und veröffentlicht Warzone Mobile. Das ist auch für PC- und Konsolen-Spieler interessant, denn es ermöglicht euch, eure Waffen für die Konsolen- und PC-Versionen zu leveln, auch wenn ihr gerade keinen Zugang zu der jeweiligen Plattform habt. So könnt ihr euch auch neue Camos freischalten, wenn ihr gar nicht zu Hause seid.

Die Rückkehr von Verdansk

Was müsst ihr über Warzone Mobile wissen? Call of Duty: Warzone Mobile wird das bekannte Spielprinzip des Battle Royales auf Smartphones bringen. Mit bis zu 120 Spielern stürzt ihr euch dann ins Gefecht – auf bekannten und von Fans geliebten Maps wie Verdansk und Rebirth Island. Dabei stehen euch die Waffen des aktuellen Modern Warfare 3 und des klassischen Warzones zur Verfügung.

Wie uns Chris Plummer von Activision im Interview verriet, wird es – bis auf einige Ausnahmen – zudem möglich sein, eure in Warzone und Modern Warfare 3 gekauften Skins in Warzone Mobile zu verwenden.

Außerdem könnt ihr auf eure normale CoD-Freundesliste zugreifen und mit denselben Mitspieler spielen, wie am PC oder der Konsole. Damit ihr auch bei Warzone Mobile angemessen kommunizieren könnt, versicherte uns Plummer, dass es wie gewohnt einen Voice- und Text-Chat geben wird. Ebenso könnt ihr andere Spieler in eurer Nähe hören, die nicht in eurem Trupp sind.

Controller statt Touchscreen

Wie steht Activision zu Controllern bei Warzone Mobile? Plummer erklärte uns, dass das Spielen mit einem Controller in CoD Warzone Mobile möglich sei und es auch keinen Regelverstoß darstelle. Es muss allerdings möglich sein, euren Controller und eurem Smartphone via Bluetooth zu verknüpfen.

Das Spielen mit einem Controller kann natürlich einen großen Vorteil bedeuten. Dennoch werden alle Spieler zum Release von Warzone Mobile im gleichen Spielerpool sein. Im Laufe der Zeit wolle das Team jedoch nochmal prüfen, ob sie unterschiedliche Regeln für die Spielweise hinzufügen.

Für einen guten Einstieg in Warzone Mobile haben wir hier noch einen Tipp für euch: CoD MW3: Mit einer neuen Killstreak macht ihr den Campern in Warzone das Leben schwer