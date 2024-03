CoD MW3: Mit einer neuen Killstreak macht ihr den Campern in Warzone das Leben schwer

In Call of Duty: Warzone gehören Camper nicht gerade zu den beliebtesten Spielern. Mit einer neuen Abschussserie könnt ihr ihnen seit Season 2 Reloaded so richtig auf den Nerv gehen und sie dazu bringen, ihre Position zu verlassen.

Mit dem Reloaded-Update in Call of Duty: Modern Warfare 3 ist eine neue Killstreak (auf Deutsch: Abschussserie) ins Spiel gekommen, die schon auf der Roadmap zu Season 2 angedeutet wurde. Dabei handelt es sich um den „Panzerknacker“.

Der Panzerknacker dient dazu, eine Rakete auf ein Gebäude zu schießen und damit eine Explosion über mehrere Stockwerke zu verursachen. Spieler sind sich sicher: Das könnte der Alptraum für Camper und Scharfschützen sein.

„Panzerknacker“ ermöglicht Angriffe aus der Ferne

Wieso macht man Campern damit das Leben schwer? Camper verschanzen sich gerne mal in Gebäuden oder auf Dächern und warten dort, bis sie feindliche Spieler überraschen können. Die einen sitzen mit ihrer Schrotflinte in der Ecke, die anderen snipen auf weite Entfernung.

Gegen Camper in einen Gunfight zu ziehen, kann böse enden, denn: Sie haben durch ihre Position oftmals schlichtweg einen Vorteil. Bevor ihr auch nur in den Raum oder auf das Dach kommt, haben sie euch bereits im Visier.

Mit dem Panzerknacker braucht ihr nicht auf das Glück hoffen, dass ihr schneller zielt und schießt, sondern könnt die Camper aus großer Entfernung mit einem Angriff überraschen. Ihr aktiviert die Killstreak, indem ihr euer Fernglas zückt und das Gebäude, in dem ihr die Camper vermutet, anvisiert.

Wie funktioniert der Panzerknacker? Mit der Abschussserie lasst ihr eine Rakete auf das Ziel stürzen. Die verursacht eine Explosion und sorgt dafür, dass nur noch eine Rauchwolke zurückbleibt. Das bedeutet, dass die Camper ihre Position schon vorher aufgeben müssen – oder aber, ihre Spielfiguren werden das Zeitliche segnen.

In dem englischen Beitrag auf callofduty.com ist die Rede von einer „column of gas“, was übersetzt im Prinzip „Gassäule“ bedeutet. Insofern es sich also nicht um eine Rauchwolke, sondern um schädliches Gas handelt, wäre der Angriff sogar noch gefährlicher.

Nach der Explosion des „Panzerknacker“ bleibt nicht mehr viel im Gebäude übrig.

„Das wird der Verursacher vieler Tränen sein“

Was sagen Spieler dazu? In einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) merkt ein Nutzer an: „Der schlimmste Alptraum eines Scharfschützen kommt auf uns zu.“ Jemand kommentiert: „Das wird wild.“ Ein Nutzer merkt mit einem lachenden Emote an, dass die Killstreak insbesondere im Endgame „broken“ (viel zu stark) sein wird, wenn Spieler ein Gebäude belagern.

Auf Reddit schreibt ein Nutzer am 4. März, er hofft, dass der „Panzerknacker“ wirklich selten ist. „Ich sehe nicht, dass das dem Gameplay irgendwie hilft.“ In einem weiteren Kommentar ergänzt er: „Es hilft schlechteren Spielern, die nicht wissen, wie sie ein besseres Team mit einer besseren Position bekämpfen können. Das ist der Punkt.“

Ein anderer Nutzer schreibt: „Dieser Panzerknacker wird der Verursacher vieler Tränen sein.“ Und ein Nutzer sieht es als gute Ergänzung, „je nachdem, wie lange die Vorwarnung bis zum Angriff tatsächlich dauert.“ Jemand fragt sich, wie groß der Radius der Killstreak ist. Wenn sie sehr weit reiche, könnte das „spielentscheidend“ sein.

Werdet ihr den „Panzerknacker“ ausprobieren? Was haltet ihr von solchen Killstreaks? Hinterlasst uns dazu gerne einen Kommentar.

Heute, am 6. März startet Season 2 Reloaded in Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone. Wie die neue Killstreak dann in der Praxis ankommen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass die Positionierung oft über Sieg oder Niederlage entscheidet – vor allem in Warzone.

