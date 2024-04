„Das ist ein seltsames Crossover“ – Legendäres Kiffer-Duo kommt zu CoD MW3 und Warzone

Ein Trailer stellt das neue Cheech & Chong Bundle für Call of Duty: Modern Warfare 3 in den Fokus und zeigt die beiden Charaktere in Aktion.

Welches Duo kommt ins Spiel? Mit dem Cheech & Chong Bundle schaffen es zwei neue Operator nach Call of Duty: Modern Warfare 3, Warzone und Warzone Mobile. Diese wurden nach einem bekannten Comedy- und Schauspieler-Duo der 70er und 80er Jahre designt und werden sogar von Cheech Marin und Tommy Chong höchstpersönlich gesprochen.

Die Schauspieler spielten in dieser Zeit die Hauptrollen einer bekannten Filmreihe. Heute könnte man sie quasi als die Pioniere der „Stoner-Movies“ bezeichnen. Also eines Filmgenres, das durch witzige und überspitzte Darstellung des Cannabiskonsums die Stereotypen eines Kiffers darstellt.

Im Trailer könnt ihr das Duo jetzt auch in Aktion sehen. Zumindest zeigen sie schon mal, dass sie auch mit Waffen umgehen können, aber dabei ihren Humor nicht verloren haben:

Cheech & Chong zeigen sich im Trailer zu Call of Duty

Wie kommt ihr an das Duo? Das „Kiffer-Duo“ bekommt ihr durch das Cheech & Chong Bundle, das ihr euch für 3.000 CoD Punkte holen könnt. Angekündigt wurde das Bundle schon vor einer Weile zusammen mit der Season 3, die am 3. April 2024 startete und einen Haufen neuer Inhalte mitbrachte.

Was erwartet euch? Zusammen mit dem neuen Opreator-Duo bekommt ihr durch das Bundle aber auch drei neue Blaupausen für Waffen. Diese kommen dann passend mit einem komödiantischen Todes-Effekt, der eliminierte Gegner in Menschen-große Joints verwandelt.

Dazu gibt es dann auch noch zwei neue Waffen-Anhänger, einen Finishing-Move, ein neuer Ladebildschirm und ein paar Sticker für die Waffe. Die zwei neuen Operator selbst werden nicht nur von den Schauspielern persönlich gesprochen, sondern bringen auch einige Sprüche, die von den Charakteren und der Marihuana-Kultur inspiriert sind.

Im Trailer können Spieler auch einen Blick auf einen weiteren Skin werfen, die nach Snoop Dogg gestaltet wurde. Diesen könnt ihr in Season 3 durch den neuen Battle Pass erhalten.

Was sagt die Community? Für viele kam das Crossover wohl recht überraschend. So schreibt ein User in seinem Kommentar unter dem Trailer auf YouTube, dass dies wohl das seltsamste Crossover sei. Ein anderer User ist der Meinung, dass vermutlich 70 % der Spielerschaft dieses Duo gar nicht kennen.

Spieler und Fans, die die Filme und das Duo allerdings noch kennen, scheinen recht begeistert von dem Crossover. Jedenfalls zeigen die Kommentare, dass sie wohl nichts gegen den Humor der beiden in CoD haben. Viele zitieren in ihren Kommentaren ihre Sprüche und ein User schreibt sogar: „Ich komme vielleicht dafür nach CoD zurück, hah“.

Einige Spieler halten das Crossover hingegen für unnötig und teilweise sogar schwachsinnig. Letztlich nicht nur, weil sie sich wünschen, die Entwickler würden ihre Zeit und das Geld in wichtigere Dinge stecken. Ein User merkt dazu an, dass er selber für solche Sprüche gebannt werden würde, wie die, die das Duo von sich gibt.

Was haltet ihr von dem Crossover? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.

