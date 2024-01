Ein neuer Aufsatz in CoD MW3 & Warzone verrät eure Position – hat dafür einen starken Vorteil

Call of Duty: Warzone ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es erschien ursprüng...

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

Dies sind zwei Aufgaben in dem Sektor des Battle Passes, den ihr auch für die neue Maschinenpistole HRM-9 vor euch habt. Für die Freischaltung der neuen Waffe müsst ihr allerdings insgesamt vier Aufgaben erledigen: CoD MW3 & Warzone: So schaltet ihr die HRM-9 frei

Wie schalte ich den Aufsatz frei? Ihr bekommt die „JAK BFB“-Mündung im Feld A21 im Battle Pass, auch in der kostenlosen Variante. Anders als sonst schaltet ihr die Felder in dem Sektor nicht mit Token frei, sondern anhand von speziellen Aufgaben.

Was den Rückstoß betrifft, haben wir eine Reduzierung bemerken können. Auf dem Beispiel-Bild seht ihr die Eintrittslöcher in der Wand auf ca. 5,2 m Entfernung. Geschossen wurde in beiden Fällen mit der AMR-9. Rechts ohne Aufsätze, links nur mit dem JAK BFB.

Was sagt die Community zu dem Aufsatz? Auf Reddit ist die Mündung auch im Warzone-Subreddit Thema. Dort schreibt „AmarOriginal“ am 20. Januar zu seinem Video-Clip: „Diese Mündung ist ein CHEAT CODE für Rückstoßkontrolle.“

Dieser sorgt dafür, dass eure Position inklusive Blickrichtung auf der Minimap angezeigt wird. Das kann insbesondere in Warzone schnell zum Verhängnis werden, wo die Positionierung oftmals zwischen Leben und Tod entscheidet. In anderen Modi könnte der Aufsatz aber auch von Vorteil sein.

Was ist das für ein Aufsatz? Es handelt sich dabei um die Mündung „JAK BFB“, die ihr seit Season 1 Reloaded in CoD: MW3 im Battle Pass freischalten könnt. Keine Sorge, ihr müsst dafür nicht die kostenpflichtige Version des Passes besitzen. Der Aufsatz bietet eine enorme Rückstoßdämpfung, hat aber auch einen deutlich lauteren Mündungsknall.

In Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie man seine Waffen mit Aufsätzen anpassen kann. Ein neuer Aufsatz verrät jetzt eure Position, sobald ihr schießt – hat aber auch einen starken Vorteil.

