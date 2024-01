CoD MW3 & Warzone: So schaltet ihr die HRM-9 frei

Mit dem Reloaded-Update von Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone kommen zwei neue Waffen ins Spiel. Wie ihr die HRM-9 freischaltet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Am 17. Januar kommt das Reloaded-Update für Season 1 in CoD: MW3 und Warzone und bringt neuen Content, eine neue Map und neue Waffen in den Shooter. Eine der neuen Waffen ist die HRM-9, eine Maschinenpistole.

In Season 1 gehören mehrere Maschinenpistolen zu der Meta – die 3 besten haben wir euch hier mit Setup vorgestellt. Ob sich die HRM-9 dort einreihen wird, wird sich dann zeigen.

So schaltet ihr die HRM-9 frei

Mit der HRM-9 reiht sich eine neue Waffe in die MP-Sammlung ein. Laut callofduty.com könnt ihr die Maschinenpistole im Rahmen der Waffenkammer-Herausforderungen freischalten, für die ihr tägliche Aufgaben erledigt, was somit gut machbar sein sollte.

Wie viele tägliche Aufgaben ihr für die Waffe erledigen müsst, können wir noch nicht sagen. Wir werden den Artikel mit dem Eintreffen der Waffe aktualisieren. Für andere Waffen waren es bisher 3, 5, oder 8. Die Aufgaben könnt ihr entweder im Multiplayer, im Zombiemodus oder im Battle Royale erledigen.

Mögliche Aufgaben in einer täglichen Challenge können sein:

Erreiche 7 Operator-Abschüsse mit Scharfschützengewehren (Multiplayer)

Blende 2 Operator mit Blendgranaten (Multiplayer)

Töte einen Mangler (Zombiemodus)

Erreiche 75 kritische Abschüsse mit Pistolen (Zombiemodus)

5 Operator-Abschüsse (Battle Royale)

Erreiche innerhalb eines Spiels 2 Operator-Abschüsse mit Schrotflinten (Battle Royale)

Die Entwickler beschreiben die HRM-9 als eine leichte und robuste 9-mm-Nahkampf-Maschinenpistole, die sich gut für das schnelle Ausschalten von Gegnern eignet. Die HRM-9 verfügt über eine hohe Feuerrate und eine solide Handhabung und Mobilität, wodurch sie besonders zu aggressiven Spielstilen passt. Mit den Aufsätzen können die Fähigkeiten auf mittlere und kurze Distanz verbessert werden.

Die zweite Waffe, die mit dem Update für Season 1 Reloaded am 17. Januar in CoD: MW3 und Warzone einziehen wird, ist die TAQ Evolvere – ein leichtes Maschinengewehr. Wie ihr das freischalten könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel: CoD MW3 & Warzone: So schaltet ihr die TAQ Evolvere frei