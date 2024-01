CoD MW3 & Warzone: So schaltet ihr die TAQ Evolvere frei

Mit dem Reloaded-Update von Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone kommen zwei neue Waffen ins Spiel. Wie ihr die TAQ Evolvere freischaltet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Am 17. Januar kommt das Reloaded-Update für Season 1 in CoD: MW3 und Warzone und bringt neuen Content, eine neue Map und neue Waffen in den Shooter. Eine der neuen Waffen ist die TAQ Evolvere, ein leichtes Maschinengewehr.

Die TAQ-Waffen waren in den letzten Jahren sowohl im Multiplayer als auch in Warzone immer mal in der Meta vertreten. So galt die TAQ-56 für viele Spieler als bestes Sturmgewehr in Warzone 2, aber auch im Multiplayer von MW2.

So schaltet ihr die TAQ Evolvere frei

Mit der TAQ Evolvere reiht sich eine neue Waffe in die TAQ-Sammlung ein. Laut callofduty.com könnt ihr das LMG im Rahmen einer wöchentlichen Challenge freischalten, was somit gut machbar sein sollte. Welche Herausforderungen in der Woche auf euch warten, können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.

Die Aufgaben könnt ihr entweder im Multiplayer, im Zombiemodus oder im Battle Royale erledigen.

Mögliche Aufgaben in einer wöchentlichen Challenge können sein:

Erreiche 25 Operator-Assists mit einer empfohlenen Waffe

Erreiche 30 Operator-Abschüsse mit einer schallgedämpften empfohlenen MP

Erreiche 5 Operator-Abschüsse durch Weitschüsse mit empfohlenen DMRs

Erreiche 7 Operator-Abschüsse in der Luft mit einer empfohlenen Waffe

Was sind empfohlene Waffen? Empfohlene Waffen erkennt ihr in der Waffenauswahl an dem Feuersymbol. Dabei handelt es sich überwiegend um spezifische Waffen, die für kurze Zeit in Rotation sind.

das neue LMG TAQ Evolvere
Beispiel für eine wöchentliche Challenge
Beispiele für empfohlene Waffen

Die Entwickler beschreiben die TAQ Evolvere als ein fortschrittliches Mehrkaliber-LMG, das vielseitig und in den richtigen Händen außergewöhnlich tödlich ist. Es kann sowohl Gegner als auch Artillerie zerstören, egal was sich euch in den Weg stellt. Eine große Auswahl an Aufsätzen ermöglicht es euch, das LMG an den eigenen Spielstil anzupassen.

Was die Aufsätze betrifft, gibt es aber auch welche, die mit Vorsicht zu genießen sind. So könnten Modifikationen, die man an verschiedene Waffen im Spiel anbringen kann, für euren sicheren Tod sorgen: CoD MW3: Eine Mod ist vor allem bei Anfängern beliebt, doch Spieler warnen davor